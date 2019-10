Rolstoel-atlete Marieke Vervoort (40) is overleden

Rolstoel-atlete Marieke Vervoort is overleden. De paralympische sportster heeft dinsdag euthanasie laten plegen.

Ze is 40 jaar geworden.

Advertentie

Spierziekte

Marieke leed van jongs af aan aan een zeldzame, ongeneeslijke spierziekte. Hierdoor kampte ze met veel pijn en verlammingsverschijnselen. Toch weerhield dit haar er niet van om sportkampioene op de Paralympische Spelen te worden: zo sleepte ze in 2012 een gouden medaille binnen op de 100 meter sprint in Londen en won ze ook een aantal zilveren medailles. “In een hoekje zitten klagen, helpt je niet vooruit. Daarom besloot ik de draad weer op te pikken en nog iets moois van mijn leven te maken”, schreef Marieke in haar biografie.

Euthanasiewens

Al in 2008 stelde Marieke een euthanasieverklaring op. Uiteindelijk is 2019 het jaar geworden waarin ze besloot om niet meer verder te willen leven. Op dinsdag 23 oktober 2019 is Marieke overleden. Ze wordt in besloten kring begraven. Op social media wordt er volop gereageerd op haar dood. Ook door het Belgische koningshuis.

Marieke ‘Wielemie’ Vervoort was een ijzersterke atlete en grootse dame. Haar overlijden raakt ons diep. Sterkte aan haar familie en vrienden.

Profondément attristés par le décès de l’athlète paralympique Marieke Vervoort. Toutes nos pensées vont à sa famille et ses proches. pic.twitter.com/A5KLEDdk8E — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) October 22, 2019

Slaapwel, Marieke.

Wat heb je gestreden. pic.twitter.com/MA4hX6DOv4 — Lieven Scheire (@lievenscheire) October 22, 2019

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: AD. Beeld: ANP