Mariët heeft taaislijmziekte: "Als ik het coronavirus oploop, kun je wel bedenken wat er gebeurt”

Velen zijn niet bang voor het coronavirus onder het mom ‘ik kan wel tegen een stootje’. Voor sommigen is dat anders. Mensen met een zwakke weerstand of een ziekte behoren tot risicogroepen, waarvoor corona wel degelijk een gevaar is. Voor wie denkt zelf het virus wel aan te kunnen: dít zijn de mensen voor wie je de maatregelen neemt. 1 van die mensen is Mariët (54), die cystic fibrosis (taaislijmziekte) heeft.

Mariët: “Taaislijmziekte is erfelijk. Dat heeft ervoor gezorgd dat mijn zus, mijn 2 broers en ik hier allemaal last van hebben. Gelukkig hebben we een lichte vorm ervan, maar toch ben ik er dagelijks mee bezig. Zeker nu het coronavirus heerst.”

Infecties

“Mensen met taaislijmziekte hebben last van taai slijm in de luchtwegen. De waterhuishouding van onze cellen is niet goed geregeld, waardoor het slijm zo taai is. Dat zorgt voor benauwdheid en hoesten. Maar ook is dit taaie slijm de ideale plek voor bacteriën om zich te nestelen en te groeien, waardoor er vervelende infecties ontstaan. Zelf heb ik daar continu last van en ben ik iedere dag afhankelijk van medicatie. Iedere ochtend slik en vernevel ik medicijnen, waar veel tijd in gaat zitten. Vervolgens doe ik ademhalingsoefeningen en ga ik sporten. Dit doe ik allemaal om mijn longen zo schoon mogelijk te krijgen en ervoor te zorgen dat de infecties in mijn luchtwegen zo licht mogelijk blijven.”

Maatregelen

“Omdat mijn luchtwegen zo kwetsbaar zijn, ben ik continu bezig met het voorkomen van infecties. Eigenlijk leef ik voor een groot deel al volgens de maatregelen die nu in Nederland genomen zijn om het coronavirus in te perken. Ik vermijd mensen met de griep, geef vaak geen handen of zoenen en ben me altijd bewust van verkouden mensen in mijn omgeving. Als mijn man een verstopte neus heeft, slaapt hij in een ander bed. Zo’n infectie kan ik me niet permitteren.”

Voorzichtig

“Nu het coronavirus heerst, is mijn leven in die zin niet erg veranderd. Ik houd me nog steeds aan dezelfde maatregelen als altijd en ben me bewust van mijn persoonlijke hygiëne. Ik ben dan ook niet per se bang en kom nog wel buiten nu het virus heerst. Wel ben ik voorzichtiger. Ik ga niet meer naar de supermarkt en spreek niet meer af in grote groepen. Allemaal om het risico op het virus te beperken.”

Risicogroep

“Tot nu toe zijn er geen mensen met taaislijmziekte die geïnfecteerd zijn met het coronavirus. Wat de effecten van het virus dan ook zijn op mensen als ik, is nog niet helemaal duidelijk. Wel kun je natuurlijk bedenken wat het coronavirus – een virus dat zich richt op de longen – met iemand zal doen die een slechte longfunctie heeft en last heeft van benauwdheid. Je behoort gewoon tot een risicogroep.”

“Waar gaat het naartoe?”

“Ik wil er dan ook niet te veel bij stilstaan dat er in Italië voor de behandeling van patiënten wordt geselecteerd op overlevingskans. Als ik dat hoor denk ik: waar gaat het naartoe? Maar als ik me daar te veel mee bezig houd, durf ik straks niets meer. Ik probeer mezelf niet bang te maken. Het enige wat ik nu kan doen, is me houden aan de voorschriften vanuit de overheid. En hopen dat anderen dat ook doen.”

Onnadenkend

“Als mensen zeggen dat ze wel tegen een stootje kunnen, vind ik dat onnadenkend. Dat geldt ook voor mensen die grappen dat zoenen nog wel mag, omdat de overheid alleen iets heeft gezegd over handen schudden. Houd je gewoon aan de maatregelen. Je doet het niet voor jezelf maar ook voor anderen die geen reserves hebben om het coronavirus te bestrijden.”

Interview: Eva Breda. Beeld: iStock.