Binnenkort krijgen we bezoek uit Nederland, van bekenden die ‘niets met Frankrijk hebben’. Hoe is dat mogelijk, zul je zeggen, iedereen houdt toch van Frankrijk? Ik begrijp het zelf ook niet, eigenlijk.

Ze komen per vliegtuig, dus zullen ze niet langzaam kunnen wennen aan het Franse leven. Geleidelijk afzakken met de auto vanuit het noorden en beetje bij beetje wennen aan de steeds groter wordende verschillen tussen Nederland en Frankrijk, zou beter geweest zijn. Want onze kennissen komen terecht in het wel heel Zuid-Europese stukje Frankrijk dat ons thuis is, de Provence.

Met ijskoude winters en meedogenloos hete zomers. De woest gierende mistral houdt niet alleen de hemel schoon, maar ook de hoofden van de mensen. Ze zijn net als hun land, hard en onafhankelijk, zonder kapsones. Ze hebben aan zichzelf genoeg. Hun leven speelt zich af rond de eeuwige cyclus der seizoenen, met als hoogtepunten in het jaar de wijnoogst, de jacht, de olijvenopbrengst en wat er gegeten wordt met Noël. Niets is hier plat en keurig afgebakend, alles hobbelig en gerafeld, door de natuur en de tijd zo gevormd en gelaten.

Schrik voor mijn Nederlandse gasten

Nu ik weet dat ze komen, zie ik mijn omgeving ineens alleen nog maar door hun Nederlandse ogen. Dingen die me anders niet opvallen, zie ik nu wel. Er zit een flinke scheur in onze tuinmuur, dat kan echt niet langer zo! En de gaten in de oprit moet ik absoluut met grind opvullen! Wanneer ik naar het dorp rijd, kijk ik Nederlands geschokt naar de auto waarvan het achterportier niet meer sluit. Het wordt op zijn plaats gehouden met een stuk touw dat is vastgemaakt aan de achterbumper, zo te zien al een tijdje.

Mijn blik glijdt over de velden met overgroeide cabanons waarvan nog slechts de muren overeind staan. Is dat eigenlijk wel zo’n idyllisch plaatje? Wanneer ze er straks zijn, zal ik moeten uitleggen dat het kromme vrouwtje, met stok en op pantoffels schuifelend op weg naar de bakker, niet zielig is. Ook al heeft ze geen scootmobiel. Dat de Franse stoepen en de levensstandaard hier er niet naar zijn. Misschien kan ik vertellen dat ze twee lieve kleindochters heeft, die ik vaak met haar mee zie lopen, geduldig, met hele kleine stapjes. De schrik slaat me ineens om het hart wanneer ik denk aan mijn Nederlandse gasten.

Gelukkig hebben we de zon hier in de Provence. Want ook al heb je niets met Frankrijk, tegen de zon heeft niemand bezwaar. Je went er zo aan en ik hoef er niets over uit te leggen. Ach, het gaat vast ontzettend gezellig worden.

Marion Everink woont met haar gezin al vele jaren in Frankrijk. Ze is beëdigd vertaalster Frans en auteur van het populaire boekje ‘Meer sjans met Frans’. Het pas verschenen ‘Frans, tu comprends? ‘is een speels lees- en leerboek om alledaags Frans te leren en meer te begrijpen van de Franse cultuur. In deze nieuwe wekelijkse column hier op Libelle.nl geeft Marion ons een kijkje in haar dagelijks leven in de zonnige Provence en schrijft over de verschillen tussen Frankrijk en Nederland.

