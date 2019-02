Marion Pauw: 'Chris ziet een veel authentiekere versie van mij dan mijn exen'

Een paar jaar geleden verkondigde schrijfster Marion Pauw (45) dat ze uitgeschreven was. Het schrijfplezier was totaal weg. Toch ligt er een nieuw boek van haar in de winkel. Een gesprek over het hoe en waarom ervan én over haar nieuwe echtgenoot.

Een paar jaar geleden kondigde je aan ’uitgeschreven’ te zijn. Nu is er toch dit nieuwe boek.

“Ik had inderdaad besloten geen fictie meer te schrijven. Wéér een plot bedenken, pffft, ik zag het nut er niet meer van in. Mijn eigen persoonlijke thema’s had ik wel zo’n beetje verwerkt in de boeken die ik had geschreven. Ik had geen enorm issue meer dat ik moest verwerken.”

Wat waren dan de issues die je in je boeken had gestopt?

“Eigenlijk ging het altijd over identiteit: mag je zijn wie je wilt zijn? Wie ben je überhaupt? Kun je je ontworstelen aan wat je hebt meegekregen van thuis, kun je je losmaken uit de mal waarin je bent gegoten? Kun je jezelf opnieuw uitvinden?”

En? Wat ben je door het schrijven over jezelf te weten gekomen?

“Ik was iemand die altijd rekening hield met anderen. Ik had het idee dat ik positief moest zijn, opgewekt en voorkomend: dat ik het altijd makkelijk moest maken voor een ander. Ik was heel lang een soort stewardess: wil je kip of wil je pasta? Mensen vonden mij oppervlakkig. En misschien wás ik ook wel oppervlakkig. Ik ging nooit de diepte in, ook omdat ik geen idee had wat daar bij mijzelf onder de oppervlakte leefde. Alle onlustgevoelens veegde ik onder het tapijt.”

Iets heel anders nu. Chris is je derde grote liefde. Wat maakt hem anders dan je vorige mannen?

“Ik was altijd met mannen die veel ouder waren dan ik, aan wie ik mij aanpaste. Eigenlijk was ik een enorme pleaser. Maar als je altijd aan het pleasen bent, dan ben je uiteindelijk jezelf niet meer. Dat kun je best lang volhouden, kan ik je vertellen. Maar inmiddels heb ik zo veel therapie gehad en aan soul-searching gedaan, ik weet inmiddels wel wat mijn valkuilen zijn. Chris ziet een veel authentiekere versie van mij dan mijn exen. Een uitbundiger versie, maar ik laat hem ook meer mijn angsten en onzekerheden zien. Ik ben gewoon veel eerlijker. Met Chris maak ik meer ruzie dan met mijn vorige partners, maar alles is transparant. Als er iets is, vechten we net zolang tot we weer een ingang vinden.”

Vorig jaar zijn jullie getrouwd. Waarom wilde je met haar trouwen, Chris?

Chris: “Omdat Marion de liefde van mijn leven is. Zo simpel is het.”

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?

Marion: “Op een verjaardagsfeestje. We hebben toen ontzettend leuk zitten praten, kwamen erachter dat we veel gemeen hadden. We zijn allebei op een eiland geboren, zijn ongeveer even oud, kregen allebei al jong kinderen, hebben nu volwassen kinderen. We hebben beiden sterrenbeeld Leeuw. Als kinderen hadden we zelfs dezelfde ijzeren steunzolen en dezelfde podoloog in Leeuwarden. Maar we zaten allebei nog in een relatie, dus het bleef bij die ene ontmoeting. Pas veel later troffen we elkaar weer, op een ander feestje. Toen bleek dat Chris zijn relatie op precies dezelfde dag was uitgegaan als de mijne.”

Durfde je meteen weer?

“Dat heeft wel eventjes geduurd. Ik was behoorlijk afwerend op onze eerste dates. Maar op een gegeven moment bedacht ik: hier staat een man die alles is wat ik wil, met een bak vol liefde die hij aan mij wil geven. Waarom doe je nou zo schijterig?”

