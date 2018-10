Marion: "De sporen van de vechtscheiding van mijn ouders zijn nog steeds zichtbaar"

De ouders van Marion Steur (52) legden hun pijn na de scheiding bij Marion en haar zus neer. Dit heeft nog steeds veel invloed op haar leven.

Noot van de redactie: dit interview verscheen in Libelle 46. Tot onze spijt is hier een fout ingeslopen. Hieronder lees je de correcte versie van het interview.

“Ik heb geen nare jeugd gehad, mijn ouders hielden van me. Het was alleen jammer dat zij hun vechtscheiding niet los konden zien van de kinderen. Het was hún pijn, die ze bij mijn zus en mij neerlegden. Het heeft ervoor gezorgd dat ik mijn vader van mijn twaalfde tot mijn achttiende niet heb gezien. En met mijn moeder had ik vervolgens van mijn twintigste tot mijn tweeëndertigste geen contact. Het is uiteindelijk allemaal goedgekomen, maar een scheiding is een groot ding voor een kind. Een vechtscheiding helemaal. Het heeft invloed op wie je bent, ook jaren later nog.”

“Ik was zes toen mijn ouders uit elkaar gingen. Ik zal het ongetwijfeld moeilijk hebben gevonden, maar ik kan me niet herinneren dat ik erg verdrietig was. Ik nam het denk ik voor kennisgeving aan. Mijn zus en ik bleven bij onze moeder en gingen eens in de twee of drie weken naar onze vader. Dat was dat. Mijn pijnlijke scheidingsherinneringen stammen van een paar jaar later, toen er grote conflicten ontstonden tussen mijn ouders. Eerlijk gezegd denk ik dat ze elkaar het leven flink zuur maakten. Mijn moeder zei geen nare dingen over mijn vader, maar ik vóelde gewoon dat het niet goed zat. Mijn zus kon slecht omgaan met die spanning. Elke keer als we naar onze vader zouden gaan kreeg ze buikpijn, waardoor ze op een gegeven moment niet meer ging. Ik wilde wel: hij was tenslotte mijn vader en ik hield van hem. Omdat ik wel naar hem toe ging en zij niet, voelde ik me geïsoleerd. Als ik terugkwam van zo’n weekend, vroeg eigenlijk niemand hoe het was geweest. Mijn moeder luisterde plichtmatig en vertelde vervolgens wat zij en mijn zus hadden gedaan. Daardoor voelde ik me buitengesloten.”

“Ik was twaalf toen mijn moeder de bankafschriften liet zien waarop te zien was dat mijn vader de alimentatie in heel kleine hoeveelheden overmaakte; twee gulden, vijf gulden, dat werk. Bovendien met nare opmerkingen erbij. Zij was daar ontzettend boos over, wat ik best begreep. Nou, dan moet ik ook niet meer naar papa toe, dacht ik. Het was niet wat ik wilde, maar ik voelde me ook opgelucht. Nu was ik tenminste verlost van dat vervelende isolement. Vervolgens had ik zes jaar lang geen contact met mijn vader; ik ging gewoon niet meer en hij liet het erbij zitten. Hij had eigenlijk ook geen keus. Gaandeweg ging ik hem steeds meer missen en toen ik op mijn achttiende het huis uit ging, hebben we het contact weer opgepakt, alsof er niets was gebeurd. Achteraf zie ik pas hoe jammer het is dat mijn ouders tijdens mijn puberteit niet even veel in mijn leven waren. Door het gevoel dat het mijn moeder te veel was als ik ging puberen, en door de afwezigheid van mijn vader die mij ongetwijfeld had aangemoedigd om mijn grenzen te verkennen, bleef ik maar loyaal. Ik ging me pas afzetten rond mijn twintigste. Ineens had ik zo genoeg van mijn moeders regeltjes dat ik haar voorlopig niet wilde zien. Dat was nodig. Ik moest even helemaal los en mezelf ruimte geven.”

“Tussen mijn moeder en mij is het ook goedgekomen. Dat zij erkende dat ze het niet helemaal goed heeft gedaan, was voor mij voldoende. Toch zie ik nog steeds sporen van hun vechtscheiding in mijn leven. Nog steeds pas ik me te gemakkelijk aan en geef ik te snel mijn grenzen op. Dat is denk ik ook de reden dat ik nu geen relatie heb. Maar ik maak stappen. Ik heb bijvoorbeeld mijn vaste baan als beleidsmedewerker opgegeven, om te doen wat ik écht wil. Nu schrijf ik gedichten en ben ik freelance vertaler.”

“Dat de relatie met de vader van mijn twee kinderen stukliep, voelde als falen. Ik had me zó voorgenomen om mijn zoons dat niet aan te doen. Maar het vuur was gedoofd en we leefden te veel langs elkaar heen. Ik denk dat mijn ouders te lang bij elkaar zijn gebleven, waardoor er veel irritatie ontstond en het pas na de scheiding echt escaleerde. Mijn ex en ik zijn op tijd uit elkaar gegaan. Een scheiding is altijd pijnlijk, maar ik ben er trots op dat het ons lukt om elkaar niet meer als ex-partners te zien, maar als ouders die samen het beste willen voor hun twee kinderen.”

Interview: Deborah Ligtenberg. Beeld: Robert Alexander.