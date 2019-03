Mariska Bauer doet een boekje open over botox

Mariska Bauer (43) gebruikt al jaren botox. Daar is de Nederlandse televisiepresentatrice en vrouw van Frans Bauer open over in De Telegraaf-bijlage Vrouw.

Dat doet ze alleen zoals vaak gedacht wordt niet om er jonger uit te zien. “Niet tegen de rimpels, maar tegen de hoofdpijn”, zegt Mariska.

Advertentie

Verbrande huid

“Een keer per jaar zetten ze een spuit in mijn voorhoofd. Dan kan ik er weer even tegen”, aldus de voormalig Bananasplit-presentatrice. “Om diezelfde reden heb ik ook mijn ogen laten liften. Maar dat doe ik echt nooit meer. Die geur van verbrande huid… het was verschrikkelijk.”

Laseren

Naast botox, laat ze ook haar gezicht eens in de drie maanden laseren. Maar ijdel? Dat is ze niet volgens haarzelf. “Ik laat weleens mijn nagels doen en mijn haar wordt geverfd door de kapper”, aldus Mariska. Maar meer niet.

Oepsie

Dat komt omdat Mariska niet zo geduldig is volgens haarzelf. “Ik ben ooit met de verf nog in mijn haar naar huis gereden. Stond er ineens een cameraploeg voor de deur. Toen ben ik maar snel doorgereden naar een vriendin om het daar uit te spoelen. Frans belde: ‘Zag ik nou net jouw auto voor de deur?’ ‘Welnee joh’, zei ik toen.”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Vrouw. Beeld: ANP