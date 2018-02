Oud-Libelle-columnist Mariska van Gennep schrijft boek: ‘ALS heb je niet alleen’

Het gezin van Mariska van Gennep wordt in 2015 overvallen als partner en vader Sjonny de diagnose ALS krijgt. In april 2017 komt Sjonny te overlijden.

Mariska blogde op Libelle.nl over deze zware periode. In haar blogs beschreef ze welke impact de diagnose ALS had op haar gezin.

Boek

Inmiddels heeft Mariska een boek uitgebracht met daarin de bewerkte blogs die op Libelle.nl verschenen. In het boek ‘ALS heb je niet alleen – balanceren tussen liefde en mantelzorg’ vertelt ze hoe haar gezin omgaat met de ongeneeslijke ziekte van haar man Sjonny. Mariska is in de tijd dat haar man ziek was staande gebleven. Ze inspireerde andere mensen door open te schrijven over de gebeurtenissen in haar gezin. Mariska focust vooral op hoe ze de balans kon houden als mantelzorger, vrouw van én moeder, en hoe ze haar taken kon blijven uitvoeren.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock.