Interieurstylist Marit Saladini (43) kwam vorige week vrijdag terug van een paar dagen familiebezoek met man en dochter in Milaan. De zaterdag na haar terugkomst ging Noord-Italië op slot. Een week na terugkomst kreeg ze serieuze griepverschijnselen en moest ze even later in quarantaine.

“Toen we vertrokken was er nog geen sprake van een uitbraak in Milaan. Wij hadden toen meer zorgen om onze familie in Tokio. Mijn schoonzus werkt daar voor een farmaceutisch bedrijf en moest verplicht thuiswerken. We waren veel meer bezig met haar situatie”, vertelt Marit.

Toen een paar dagen later bekend werd dat het virus was uitgebroken in Noord-Italië was vooral de zorg om haar schoonmoeder groot. “Zij is al op leeftijd en kon geen boodschappen meer krijgen. De paniek was toen heel groot in Milaan. Ik heb het RIVM gebeld voordat mijn dochter weer naar school ging. Ik kreeg te horen dat zo lang ik geen gezondheidsklachten had, ik niets hoefde te melden op school.” De juf van dochter Dunya (9) bracht ze wel op de hoogte. “Die reageerde ook heel nuchter en rustig.”

Donderdag werd het eerste corona-geval in Nederland bekend. “Toen kwam hier ook een beetje de paniek. Vrijdagochtend is mijn dochter gewoon naar school gegaan. Ik merkte dat ik veel aan het niezen was, maar ging gewoon aan het werk. Toen ik ‘s middags mijn temperatuur opmat, had ik een lichte verhoging. Ik belde de dokter en die zei dat zolang mijn temperatuur niet hoger dan 38 graden werd, er niks aan de hand was. Een uur later voelde ik me echt niet lekker en was mijn temperatuur over de 38 graden.”

Vervelend testje

Marit werd die avond teruggebeld met het advies binnen te blijven. De GGD zou de volgende dag langskomen. “In de ochtend kreeg ik een telefoontje over hoe dat zou verlopen. 2 mensen verkleedden zich in onze hal in beschermende kleding. Mijn man mocht de deur pas openen zodra ze omgekleed waren. Ze hielden 2 meter afstand en ik moest in een andere ruimte zitten. Vervolgens liepen ze een hele lijst aan voorschriften na. Ik kreeg stokjes in mijn neus en keelgat. Dat was best een vervelend testje.”

Quarantaine

Het was het startschot van het lange wachten. Marit zat afgezonderd in een kamer in haar huis in quarantaine. Als ze zich verplaatste, moest ze een mondkapje op. Ook man Daniël en dochter Dunya droegen een mondkapje. “Mijn man moest een lijst met hygiënevoorschriften opvolgen en het hele huis desinfecteren met bleek. Papieren zakdoekjes gooide ik na gebruik meteen weg in een aparte vuilniszak.”

Massahysterie

Het wachten in quarantaine doorstond ze met zoveel mogelijk afleiding. Nieuwsmedia negeerde ze zoveel mogelijk. “Door het nieuws word je zo meegezogen in die massahysterie. Toen ik hoorde dat de man en kinderen van een patiënt in Nederland ook besmet waren, moest ik dat even heel hard wegdrukken. Ik stortte me ondertussen op een interieurproject. Als je niks doet, ga je piekeren.”

Ondanks de angst, was er geen sprake van paniek. “De GGD zei: u bent jong en zal hier niet aan sterven. Daarmee was alle paniek en angst weggenomen.” Ondertussen voelde Marit dat ze opknapte. Haar onderbuik wist al: van corona is waarschijnlijk geen sprake.

‘Laat je niet gek maken’

Zondagavond kwam het verlossende telefoontje. Haar onderbuikgevoel werd bevestigd. “Toen ik de telefoon aannam was ik heel zenuwachtig. Daarna kwam de opluchting. Ik weet nu dat ik op mijn intuïtie kan vertrouwen.”

Ondanks die geruststellende mededeling, merkt ze onder ouders van Dunya’s klasgenoten nog veel bezorgdheid. “Een paar ouders vroegen of Dunya nu ook niet getest moet worden, maar dat heeft helemaal geen zin als je geen symptomen hebt. En die heeft ze niet. Ik voel dat er veel onrust is, maar laat je niet gek maken. Baseer je op de feiten en laat je niet leiden door angst, dan heb je geen leven meer.”

