Door een oogafwijking werd Marjolein (39) blind. Bijna vijf jaar geleden nam ze afscheid van het kijken-naar-alles. “De dag voor de operatie heb ik samen met mijn moeder heel bewust alle foto’s van mijn kinderen voor de laatste keer bekeken.”

“Jankend ben ik door mijn man naar het ziekenhuis gereden. In het besef: straks is het donker voor altijd, en ik ben bang in het donker. Het bleek nog erger te zijn dan ik had verwacht. Maar ik was in ieder geval van de pijn af, dat was fijn, want die was niet meer te houden. Helaas.”

‘Haal het er maar uit’

“De druk, de pijn op mijn oog, was zo erg dat ik op een dag zelf naar de oogarts ben gestapt en heb gezegd: ‘Het is klaar. Haal het er maar uit.’ Ik kon niet meer, ik was helemaal op van de pijn. Overdag lag ik steeds vaker op de bank met de lamellen gesloten, ik was gewoon geen leuk mens meer, ik wilde mijn leven terug. De operatie werd gepland op 17 december 2014, die dag is ook mijn tweede oog verwijderd.”

“Daaraan voorafgaand heb ik letterlijk afscheid genomen van het kijken-naar-alles. Samen met mijn moeder heb ik door de fotoalbums van de kinderen gebladerd. We hebben een feest gegeven omdat we 12,5 jaar getrouwd waren en daar heb ik al onze vrienden en familieleden nog een keer goed bekeken. Ik heb heel bewust veel mooie beelden opgeslagen. De avond voor de operatie hadden de kinderen een voorstelling op school. Ik zag ze op het podium eigenlijk alleen nog als een soort gekleurde vlekken, maar het waren de mooiste vlekken van de wereld, want ik wist: dit is de laatste keer dat ik ze zie. Die nacht heb ik wakker gelegen. ’s Ochtends heb ik ze in bed nog even bekeken en over hun hoofden geaaid.”

Kleuren en schimmen