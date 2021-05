Marjolein (55) is alcoholist. Na meerdere pogingen om te stoppen heeft ze nu vier maanden geen druppel gedronken. “Ik leer mezelf nu pas echt kennen. Ik ben ook leuk als ik geen alcohol drink.”

“Alles wat er gebeurde in mijn leven dronk ik weg, de leuke dingen, maar vooral ook de minder leuke dingen. Zodra er iets gebeurde nam ik een wijntje om mijn gevoel te verdoven. Dat ging van kwaad tot erger en op een gegeven moment zat ik op mijn vrije woensdagmiddag al om 14 uur aan de wijn. In m’n eentje.

Twee jaar geleden kreeg ik een burn-out. Mijn huisarts stuurde me door naar een psycholoog en die confronteerde me met wat ik eigenlijk al wist: ‘Je bent een alcoholist’. Het was niet zo dat ik ’s ochtends vroeg al aan de wodka zat. Er waren periodes dat ik alleen in het weekend dronk, maar ook tijden dat ik dagelijks aan de wijn zat.

Stiekem een wijntje

De maanden voor mijn burn-out dronk ik ook overdag en ik nam steeds vaker stiekem een wijntje. Het is drie keer gebeurd dat ik dronken was als mijn man en kinderen thuiskwamen van werk en school. De volgende dag was de schaamte groot en wist ik dat dit echt niet kon. Ik dronk dan een tijdje niet en viel vervolgens weer in dezelfde valkuil. Voelde ik me niet lekker of gebeurde er iets vervelends, dan nam ik een borrel.

Sociaal drinken

Tijdens mijn therapie vroeg de psycholoog of ik sociaal wilde leren drinken of helemaal wilde stoppen. Natuurlijk koos ik voor het eerste. Ik heb een druk sociaal leven en een vriendengroep die van een borrel houdt. Ik moest een dagboek bijhouden over mijn alcoholgebruik. Het eerste half jaar ging het prima, dronk ik alleen alcohol op feestjes en verjaardagen.

Alleen sociaal drinken

Toen kwam corona en liet ik alles varen. Aan het eind van het jaar zat ik weer vrolijk overdag te drinken als ik alleen thuis was. Oud en nieuw was niet leuk dus heb ik het op een zuipen gezet; laveloos ging ik het nieuwe jaar in. Een dieptepunt. Ik wist dat ik mezelf voor de gek hield door te denken dat ik alleen sociaal kan drinken. Ik besloot mee te doen aan Dry January. Inmiddels zijn we vier maanden verder en heb ik geen druppel meer gedronken.

Verdoven, de roes, meer zelfvertrouwen

Veel mensen drinken elke avond een of twee wijntjes. Ben je dan een alcoholist? Ik vind van niet. Mijn probleem is dat ik na die twee wijntjes ook de rest op wil drinken. En als de fles leeg is, heb ik nog niet genoeg. Ik heb geen rem. Ik vind alcohol lekker, maar het gaat vooral om het gevoel dat het me geeft. Het verdoven, de roes, meer zelfvertrouwen. Ik had bijvoorbeeld de neiging om van tevoren even een wijntje te drinken als ik ergens naartoe moest. Zodat ik me zelfverzekerder voelde en de scherpe randjes eraf waren. Ook dacht ik dat ik saai was als ik niet dronk. Maar dat ben ik helemaal niet. Ik leer mezelf nu pas echt kennen en ben ook leuk als ik geen alcohol drink.

Nu echt stoppen

Dat het me deze keer wel gaat lukken is omdat ik nu echt zelf wil stoppen. Niet omdat ik in therapie ben of omdat mijn man en kinderen het zeggen, maar omdat ik het zélf wil. Ik doe het ook echt alleen, het is míjn proces. Mijn man drinkt gewoon lekker zijn biertje. Dat ik niet meer wil drinken, betekent niet dat hij ook niet meer ‘mag’.

Meteen een borrel

Natuurlijk zijn er moeilijke momenten. Gisteren bijvoorbeeld kreeg ik niet zulk leuk nieuws. Normaal gesproken zou ik dan meteen een borrel nemen. Nu kon ik nergens heen met die boosheid. Het was lastig om ‘het gewoon te voelen’ en tegen mezelf te zeggen dat het weer over gaat. Maar het lukte en ik weet: ik heb genoeg gedronken voor mijn hele leven.”

Tekst: Annemieke Riesebos. Beeld: Shutterstock