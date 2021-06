Twee jaar deed ik er alles aan om af te vallen: vier keer per week sporten, shakes, een diëtiste… Ik probeerde van alles, maar niets hielp. Meer dan 2 kilo viel ik niet af. Ik zat er zo doorheen, er moest iets drastisch gebeuren.”

Buiten adem

“Ik heb mijn huisarts gevraagd of ik voor een maagverkleining in aanmerking kwam. Die sprong een gat in de lucht omdat ik het zelf voorstelde. Ik had al een hele tijd een veel te hoge bloeddruk en zat tegen suikerziekte aan. Mijn conditie was slecht, als ik de trap opliep was ik bovenaan helemaal buiten adem. Na een rondje boodschappen doen kwam ik helemaal kapot weer thuis. Waarschuwingen van mijn lichaam dat het zo echt niet langer kon. Ik woog 126 kilo bij een lengte van 1.65 meter. Ik wist dat ik niet heel oud zou worden als ik zo doorging.”

Nul zelfvertrouwen

“Voor de operatie had ik niet alleen een slechte gezondheid en conditie, ik voelde me ook heel onzeker over mijn lijf. Mijn zelfvertrouwen was echt nul. Een foto van mezelf plaatsen op Facebook durfde ik niet. Het klinkt erg, maar ik vond dat ik er uit zag als een vet varkentje. Ik heb dan ook bijna alleen maar selfies. Nu durf ik mijn hele lichaam te laten zien op foto’s. Ik ben trots op mezelf én op het feit dat ik een gastric bypass heb laten doen. Ik schaam me er niet voor, ook al krijg ik regelmatig negatieve reacties. Er wordt gewoon gezegd: ‘had je dat niet zonder maagverkleining kunnen doen?’ Ze vinden het ‘lekker makkelijk’, ‘lui’ of zeggen ‘zo kan ik het ook’. Ik probeer het me niet aan te trekken en gewoon open antwoord te geven op dat soort opmerkingen en vragen. Ik heb twee jaar geprobeerd om af te vallen zonder maagverkleining. Dat is me niet gelukt en ik zag dit als enige oplossing.”