Mark Bryan (61) draagt rokken en hakken: “Ik ben nog steeds dezelfde vader en echtgenoot”

De Amerikaanse Mark Bryan (61) is getrouwd, hetero, vader, robotingenieur én een groot liefhebber van rokken en hakken. Op Instagram deelt hij foto’s van de outfits die hij dagelijks draagt.

Op het platform heeft Mark meer dan 400.000 volgers. Op zijn profiel staat: “Ik ben een getrouwde, heteroman die houdt van Porsche’s. En ik ben iemand die het leuk vindt om rokken en hakken op te nemen in zijn dagelijkse garderobe.”

Mark begon drie jaar geleden met het dragen van hakken. Eerst een simpele hak onder een broek. Steeds ging hij een stapje verder. Nu gaat hij gerust de deur uit in een strakke kokerrok met torenhoge naaldhakken. En daar loopt hij beter op dan de gemiddelde vrouw.

Kleding zonder gender

Mark is Amerikaans maar woont momenteel in Duitsland. Een baan in de mode heeft Mark niet; hij werkt als robotingenieur. Wel heeft hij een mening over mode. Hij vindt namelijk dat kleding en schoenen geen ‘genderstempel’ zouden moeten hebben.

Reacties

Als je hem vraagt hoe zijn omgeving op zijn outfits reageert, vertelt hij dat het 95% van de mensen niks uit maakt wat hij draagt. En over die andere 5% zegt hij: “Die negeer ik gewoon. Het is mijn tijd niet waard om het aan hen uit te leggen.” Over zijn vrouw en kinderen zegt hij dat zijn kledingstijl geen negatieve invloed op ze heeft: “Ik ben nog steeds dezelfde vader en echtgenoot.”

Naaister

Mark voelt zich trots in zijn kleding, laat hij weten. En hoe hij komt aan rokken in zijn maat? Daar heeft hij een trucje voor. Hij koopt pakken met een broek en laat dan van die broek een rok maken. Zo heeft hij een rok die perfect bij zijn jasje past. “Ik heb daar een heel talentvolle naaister voor gevonden!”, laat hij weten.

Bron: Talkshow M. Beeld: Instagram @MarkBryan911