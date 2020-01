Mark (52) gaat het internet over omdat hij eerlijk toegeeft geen vrienden te hebben

1 op de 8 Britse mannen heeft geen vrienden. Velen daarvan zullen het moeilijk vinden om toe te geven. Zo ook de 52-jarige Mark Gaisford uit Kent in Engeland. Maar hij doet het toch.

Het is niet zo dat Mark helemaal geen mensen om zich heen heeft. Hij is getrouwd en heeft 2 volwassen kinderen. Daarnaast is hij CEO van een marketing recruitment bedrijf. Toch wilde hij een video maken om onder de aandacht te brengen dat hij geen vrienden heeft, net als veel andere mannen.

Fijne collega’s

Hij plaatste de video van 2,5 minuten lang op LinkedIn. Hij begint de video met de zin: “Ik heb geen vrienden, het is best eng om dat toe te geven, zeker hier op LinkedIn. Maar het is waar.” Hij legt uit dat hij veel mensen kent, maar dat al die mensen vooral van het werk zijn. Hij heeft hele fijne collega’s waarmee hij veel deelt, maar daar gaat hij niet gezellig wat mee eten of een wandeling maken. “Ik doe met hen geen dingen die je met vrienden samen doet,” aldus Mark.

Eenzaamheid

En daar heeft hij het af en toe best moeilijk mee. “Je wilt niet die verdrietige, eenzame persoon zijn die toegeeft geen vrienden te hebben. Maar ik heb ze echt niet.” In zijn video vertelt hij dat hij niet de enige is, veel mannen in Engeland hebben geen of weinig vrienden. 18% van de Britse mannen heeft helemaal geen vrienden. 32% heeft niemand die ze hun beste vriend kunnen noemen.

Meet Up group

In zijn video laat Mark wel zien dat hij het heft in eigen hand neemt. “In plaats van zielig in een hoekje te zitten, ben ik naar een Meet Up-groep gegaan. Dat was het idee van mijn vrouw.” In de video laat hij niks van het evenement zien, maar achteraf laat hij weten dat hij het geweldig vond. “Ik ben blij dat ik de stap heb durven zetten. Ik heb geweldige mensen ontmoet en ik hoop dat ik ze in de toekomst mijn vrienden kan noemen.”

Reacties

Sinds de video online is gekomen, heeft Mark ontzettend veel reacties gehad van mannen die in hetzelfde schuitje zitten. De video heeft dus behoorlijk wat teweeg gebracht. Mark zelf laat weten vrienden te hebben gemaakt, sinds zijn video het internet over ging. Hij heeft zelfs al een nieuwe video geplaatst, waarin hij met zijn nieuwe vriend Joe iets gaat drinken in de pub.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Red. Beeld: iStock