Oeps: Mark Rutte maakt hilarisch foutje bij persconferentie

We mogen elkaar niet langer de hand schudden. Dat is volgens minister-president Mark Rutte het advies van het kabinet vanwege het coronavirus. Maar dat blijkt best lastig te zijn…

Het kabinet roept na crisisberaad alle Nederlanders op om geen handen meer te schudden om verspreiding van het virus te voorkomen.

Wennen

“Dat is een simpele maatregel die helpt bij het indammen van het coronavirus,” legt premier Rutte uit tijdens een persconferentie na crisisoverleg van het kabinet. Maar ook voor premier Rutte is nog even wennen, die nieuwe maatregel. Na afloop van de persconferentie wil hij Jaap van Dissel van het RIVM bedanken en dat doet hij door hem een hand te geven.

Oeps

Rutte heeft meteen door dat hij het verkeerde voorbeeld geeft. “O sorry, dat mag niet meer!”, verontschuldigt hij zich gelijk. “Het is zo’n gewoonte.” Daarna geven Rutte en Van Dissel elkaar een ongemakkelijk ‘elleboogje’. Op Twitter delen verschillende mensen video’s van de hilarische fout van de premier:

aan het eind van de persconferentie waarin mark rutte aankondigde dat handen schudden vanaf nu verboden is, schudde mark rutte de hand van de rivm-meneer pic.twitter.com/pzWDY5iTZw — Paul Peeters (@palpeet) March 9, 2020

#coronanederland Rutte tegen 17 miljoen Nederlanders: “We mogen géén handen meer schudden.” Ook Rutte: pic.twitter.com/FrpaPBDoJs — TV-kijkert (@ThijsH16) March 9, 2020

Hilariteit: Mark Rutte schudt Jaap van Dissel van het RIVM na afloop van de persconferentie de hand, 10 minuten nadat hij Nederland afraadde dat te doen. “Sorry, sorry. Dat mag dus niet meer.” De beelden. pic.twitter.com/Et6Pcg0log — Joris van Duin (@JorisvanDuin) March 9, 2020

Bron: Twitter, NOS. Beeld: Brunopress