Kijkers geraakt door persoonlijke toespraak van Mark Rutte bij Indië-herdenking

Tijdens de nationale Indië-herdenking vertelde minister-president Mark Rutte een zeer persoonlijk verhaal over zijn vader tijdens de oorlog. De kijkers thuis waren diep geraakt.

Op 15 augustus 1945 eindigde de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië, en daarmee in ons hele koninkrijk. Dat is vandaag precies 75 jaar geleden en daarom herdenken we vandaag alle slachtoffers van de oorlog.

Weinig erkenning

Premier Rutte benadrukte bij deze herdenking dat de ervaringen van mensen die de Tweede Wereldoorlog doormaakten in Nederlands-Indië in Nederland “lang onnodig en ongemakkelijk” werden gevonden. Veel Indische Nederlanders stopten hun herinneringen aan de oorlog en de Japanse kampen weg. Er was in Nederland ook lange tijd weinig erkenning voor hun ervaringen en leed, zei Rutte in zijn toespraak. Toch vertelde zijn vader wel geregeld over die tijd.

Niet doorvragen

Zijn vader zat in de oorlog in Nederlands-Indië in een Jappenkamp en verloor daar zijn eerste vrouw, die in een ander kamp zat. Hij hertrouwde en kreeg nog vier kinderen, onder wie Rutte. “Indië was altijd aanwezig in ons gezin”, vertelde de premier, die zelf werd geboren in Nederland. Hij luisterde als jongen vaak naar de verhalen van zijn vader over Nederlands-Indië. Hij noemde het spannend en leerzaam, maar merkte ook dat hij soms beter niet kon doorvragen.

Indrukwekkend

Over zijn ervaringen in gevangenschap vertelde zijn vader ‘slechts mondjesmaat’. Zo wilde hij niet mee naar de beroemde film in 1983 over krijgsgevangenen in Japanse kampen. Rutte denkt dat hij de herinneringen in ‘het donkere hoekje’ probeerde te vermijden. Als zijn vader over de oorlog vertelde, deed hij dat behoedzaam, in flarden en soms zonder woorden. “Voor mij indrukwekkender dan een Hollywoodfilm ooit zou kunnen zijn.”

Gezamenlijke geschiedenis

“De verhalen van mijn vader behoren nu tot mijn bagage. Ik heb daar veel van geleerd, zoals we nu allemaal meer weten. We moeten erkennen dat dit hoofdstuk van de Tweede Wereldoorlog een onlosmakelijk onderdeel is van onze gezamenlijke geschiedenis.” Volgens Rutte zijn verhalen, bewustwording, erkenning en herdenkingen daarom heel belangrijk, elk jaar opnieuw en ook de komende 75 jaar.

Kijkers zijn erg onder de indruk van zijn mooie, persoonlijke toespraak. Ze hebben veel respect voor hem dat hij dit met iedereen wilde delen:

Persoonlijke woorden van #MarkRutte @MinPres tijdens de #IndieHerdenking over zijn familie zijn geschiedenis. Mooi! 🙏🏻 — Greetje Oolders (@GJoolders) August 15, 2020

het was een mooi menselijke persoonlijke toespraak van onze @MinPres die verhaal van #markrutte vader en zijn familie heeft toelichting van anderen NLers die heeft die #IndieHerdenking meegemaakt en overleeft #15augustus1945 💕 https://t.co/42VgY4rcyW — Syjafa🎶💃🏽😘 (@Sy2fra) August 15, 2020

Wat een ontzettend mooie, diep doorvoelde en vooral persoonlijke toespraak van @MinPres bij de #IndieHerdenking. — Bianca den Outer (@biancadenouter) August 15, 2020

Bijzondere herdenking en mooi gesproken door @MinPres. #IndieHerdenking — Victor Hopman 😌❄️ (@vic23) August 15, 2020

