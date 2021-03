Mark Rutte sluit vader worden vooralsnog niet uit: "Wie weet..."

Demissionair premier Mark Rutte (54) mag dan – voor zover we weten – vrijgezel zijn, vader worden heeft hij nog niet afgeschreven. De minister-president sluit niet uit dat het ooit nog gebeurt.

Maar dat hij niet op te hoge leeftijd kinderen wil krijgen, dat weet hij wel, omdat hij zijn eigen vader jong verloor. Dat vertelt Rutte openhartig in Shownieuws.

Albert Verlinde vroeg aan Mark: “Je geeft les aan kinderen, maar vind je het eigenlijk niet jammer dat je zelf geen kinderen hebt?” Daarop antwoordde hij: “Op dit moment heb ik ze nog niet. En nee, dat is niet iets wat ik nu mis. Ik vind het wel heel leuk dat ik les geef op de middelbare school als vrijwilliger. Maar wie weet gebeurt het nog.”

Eigen vader jong verloren

Rutte is een nakomertje en heeft in totaal zes (half)broers en zussen: zijn vader kreeg drie kinderen met zijn eerste vrouw en nadat zij in een Jappenkamp overleed, kreeg hij nog vier kinderen met het zusje van zijn vrouw, Rutte’s moeder dus. Zijn vader, zo vertelde Mark ooit in Zomergasten, overleed toen Mark nog maar 21 jaar was.

Dat hij zijn eigen vader op jonge leeftijd verloor, neemt hij mee in zijn overweging om zelf ooit kinderen te krijgen. “Mijn vader was 57 of 58 toen ik geboren werd. Dat betekent wel dat de kans ook aanwezig is dat je al vrij jong je vader verliest. Dat is wel wat je dan moet incalculeren als je wat ouder vader wordt; dat je kinderen je dan misschien wat minder lang meemaken.”

Niet teveel plannen

Of hem dat zou tegenhouden? “Nou, je kunt het ook niet helemaal gaan plannen. Ik sta ook wel een beetje in het leven van: we zien wel wat er komt. In je werk moet je dingen strak plannen, maar als je dat privé ook teveel gaat doen…”, laat Mark weten.

