De agenda van Mark Rutte is door de coronacrisis misschien wel voller dan ooit. Zelfs na het overlijden van zijn moeder op 13 mei blijft ‘ie hard doorwerken. De minister president laat weten dat hij er niet aan denkt om het rustiger aan te doen.

Zijn moeder mocht 96 jaar oud worden en haar verliezen is niet iets wat Mark Rutte geheim wilde houden. Maar bij de pakken neerzitten doet hij niet en daar heeft de premier een goede reden voor.

“Veel mensen zien mij op televisie en je leeft met elkaar mee. Maar in die zin is dit 1 van de 17 miljoen verhalen.” Makkelijk is het niet, maar het blijft de wens van de premier om gewoon met zijn werk door te gaan. “Ik kan niet op dat moment mijn taak neerleggen. Het gaat ook door.”