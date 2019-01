Zó reageert sportman Mark Tuitert na het nét niet winnen van 'De Slimste Mens'

Wie de afgelopen zes weken naar De Slimste Mens heeft gekeken weet één ding zeker: Mark Tuitert was een fanatieke kandidaat.

Gisteren was dan eindelijk de finale te zien. Bijna 2 miljoen mensen keken naar de ontknoping van de quiz, die wordt gepresenteerd door Philip Freriks. Het NPO-programma werd daarmee vaker bekeken dan The Voice of Holland: The Knockouts en De Wereld Draait Door. Alleen het achtuurjournaal trok meer kijkers.

Oud-schaatser Mark wilde niets liever dan winnen – die mentaliteit van de sportwereld nam hij gewoon mee naar de televisiestudio van de populaire quiz. Toch ging econoom Peter Hein van Mulligen er met de winst vandoor – tot ongenoegen van zijn tegenstanders, Mark en boswachter Arjan Postma. En daar lijkt Mark stiekem van te balen. Hij geeft zichzelf de schuld. Zo schrijft hij op Twitter:

Dat was niet pieken op ‘t juiste moment…

Gefeliciteerd @phvmulligen #slimstemens klasse gespeeld, afgetekende overwinning. 👌 — Mark Tuitert (@marktuitert) 18 januari 2019

Peter Hein reageert zelf zo op de overwinning:

Bedankt iedereen voor de overweldigende reacties. Zag ik niet aankomen, en dat maakt winnen alleen maar leuker. Het was waanzinnig! #slimstemens — Peter Hein van Mulligen (@phvmulligen) 18 januari 2019

Op Twitter krijgt hij een stroom aan felicitaties over zich heen. ‘Terechte winnaar!’, zo klink het. Overigens werd er deze week, naast de ontknoping, uitgebreid over het publiek dat achter de deelnemers van de kennisquiz zat gepraat.

