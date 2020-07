Mark Tuitert plaatst aangrijpend bericht over depressieve moeder

Mark Tuitert staat op een bijzondere manier stil bij de verjaardag van zijn overleden moeder, die vrijdag 63 jaar zou zijn geworden. De schaatser blikt op Instagram terug op de Olympische Spelen in 2010. Aan de hand van een foto laat hij weten dat hij na het behalen van een gouden medaille totaal niet euforisch was, maar juist verdrietig en boos.

Op de foto die hij deelt is te zien hoe hij een patatje eet in het Holland Heineken House, kort nadat hij goud won op de 1500 meter tijdens de Olympische Winterspelen in Vancouver.

“Verdriet en woede”

“De blik ik mijn ogen spreekt boekdelen. Dit is geen euforie. Het is een mix van totaal onbegrip, verdriet en woede. Ik hang aan de telefoon met mijn moeder,” zo schrijft hij. Tuitert had haar net vertelt dat ze beter thuis kon blijven. “Ze was toen al depressief, voelde zich niet altijd goed. De reis zou voor haar te heftig zijn, ook voor iedereen die mee was om mij te steunen en voor mijzelf.”