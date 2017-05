Marleen (50) merkt dat ze ouder wordt en verzint een creatief toekomstplan

Marleen Koolmees (50) is redactiemanager en moeder van Lutein (15) en Pia (12). Ze woont samen met Ernst. Ouder worden is ook voor haar onvermijdelijk, ondanks haar sportieve inspanningen. Daarom heeft ze een creatieve oplossing voor de toekomst bedacht…



Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn

En, hoe cliché, hoe ouder ik word, hoe beter ik begrijp wat daarmee eigenlijk bedoeld wordt. De laatste jaren rol ik van de ene blessure in de andere, met als voorlopige dieptepunten een volledig afgescheurde achillespees (ja, dank u, hij zit weer aan elkaar en nee, het deed totaal geen pijn, heel vreemd) en een inoperabel scheurtje in mijn meniscus. Ik hád kunnen constateren: misschien is dit een boodschap van het universum dat ik wat minder moet gaan hardlopen, of me niet meer iedere woensdag moet laten afbeulen door een PieTie (personal trainer) die dol is op kettle bells, squats en deadlifts. Dat hád gekund. In plaats daarvan oefen ik me suf om die meniscus weer aan de praat te krijgen omdat ik mijn vijf kilometer-rondje door het bos zo mis en vind ik het toch wel heel erg geestig dat ik me inmiddels tien keer (nou ja, vijf) kan opdrukken.

Maar goed: bederf is de weg van alle vlees en het verval zet onvermijdelijk door. Dus heb ik samen met de buuf al bedacht dat we in ons straatje in één huis een stel studenten verpleegkunde kunnen laten wonen zodat wij tot in lengte van dagen op de begane grond van de andere huizen kunnen rondscharrelen en gezellig oud kunnen worden. Tegen die tijd is mijn personal trainer ook op leeftijd en kan hij in een tuinhuis een aangepast fitnesscentrum exploiteren. Dan ga ik nu even met mijn dochters regelen dat zij in de buurt blijven wonen, voor het geval dat mijn plannetje niet helemaal lukt…

