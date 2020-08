Marleen over het corona-jaar van haar 18-jarige dochter: “Ik vind het zo ontzettend sneu”

“Hoi, ik ben Lutein, ik ben 18 jaar, ik ga studeren in Wageningen en ik ben slachtoffer van corona.” Honderden eerstejaars-studenten in koor: “Hoi Lutein, dat zijn wij allemaal ook – welkom. We gaan niet samen de stad ontdekken, elkaar niet ontmoeten in de kroeg en al helemaal niet ervaringen uitwisselen van dit eerste jaar op eigen benen. Nee nee. In dit corona-jaar gaan we elkaar online leren kennen….”

Serieus? What the piep is dit? Ik vind een uurtje Teams-overleg al best pittig, en dat is nota-bene met mensen met wie ik al jaren samenwerk.

In de krant staat zwart op wit wat Rutte gisteren heeft gezegd: landelijk stijgt het aantal besmettingen, wereldwijd idem en er is nog geen zicht op een vaccin of een oplossing. En ook al wordt het gros van de jongeren niet serieus ziek, ze kunnen wél andere mensen besmetten. Oudere mensen, kwetsbare mensen. Dus er ging een dikke streep door de ontgroeningen en introductieweken voor de naar schatting 50.000 eerstejaars studenten. Net als de nieuw te beginnen studies, moet ook de introductieweek online plaatsvinden en van ontgroeningen is al helemaal geen sprake. Hóe dan? Hoe moet je dit als nieuwbakken student bolwerken? Toen ik in het jaar kruik begon met studeren en de wereld nog de oude was, voelde ik me regelmatig alleen en verloren. Ondanks de nieuwe mensen die ik tijdens de introductietijd leerde kennen, de medestudenten die ik ontmoette tijdens colleges en de regelmatige vlucht terug naar huis: lekker veilig op stap in mijn eigen dorp met mijn oude vrienden van de middelbare school. Hoe moet het dan wel niet zijn voor mijn dochter en al die andere jongens en meisjes die stonden te trappelen om hun nieuwe leven te omarmen? Nee joh, dan volg je die studie toch gewoon lekker online. En je vrienden maak je ook online. Komt helemaal goed.