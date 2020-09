Marleen (43): “Twee van mijn kinderen hebben een enorm gat in hun hand”

Uit recent onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijkt dat jongeren meer geld te besteden hebben dan vier jaar geleden. Toch vinden ze dat ze geld tekortkomen. Marleen heeft vier kinderen tussen de 15 en 21 jaar; twee ervan kunnen écht niet met geld omgaan.

Marleen: “Mijn oudste had al vrij jong een gat in zijn hand en dat heeft uiteindelijk tot grote schulden geleid. Het begon met een verkeersboete die hij niet betaalde. Er kwam wel geld binnen, maar dat ging op aan kleding en schoenen. Hij heeft de boete laten oplopen tot 1500 euro en moest uiteindelijk zelfs voorkomen. Een pijnlijk verhaal natuurlijk. We hebben hem er talloze keren op gewezen dat hij moet betalen en dat wij het niet gingen oplossen. Heel vervelend voor hem, maar de enige manier om te helpen was hem (financieel) niet helpen. Mijn derde kind is een soort levende ‘Loesje-uitspraak’: ‘aan het eind van m’n geld houd ik altijd een stuk maand over’. Hij werkt en krijgt de eerste van de maand betaald. Op dag drie of vier is alles op.

Geld als middel

Mijn andere kinderen, de tweede en de jongste, hebben wel besef van geld en waarde. Hoe het komt dat ik er twee heb met een gat in de hand kan ik lastig verklaren. Ze krijgen dezelfde opvoeding. We hebben een stabiel leven; mijn partner en ik zijn dertien jaar samen en ik ben zelfstandig ondernemer. We hebben het goed, ook financieel. Dat is anders geweest; ik was een alleenstaande moeder en leefde met mijn gezin van de bijstand. Door goed met geld om te gaan ben ik waar ik nu ben. Ik wil mijn kinderen bijbrengen dat ze de waarde van geld niet als status zien, maar als middel om te doen wat je graag wilt.