Zondagavond was Marleen Hendrickx (30) te gast bij Humberto. Marleen is man én vrouw, ofwel: intersekse. Aan de talkshowtafel vertelt ze hoe ze dit geheim met zich meedroeg.

Openhartig legt ze uit dat artsen haar altijd geadviseerd hebben om er niet over te praten, en hoe dit zorgde voor een grote tweedeling van binnen.

“Intersekse is als je geboren wordt met een lichaam dat anders is dan het beeld man of vrouw, zoals we dat leren bij biologie”, legt Marleen uit. “Ik ben geboren met XY-chromosomen, maar mijn lichaam is ongevoelig voor mannelijke hormonen. De medische benaming daarvan is androgeenongevoeligheidssyndroom (DSD). Mijn chromosomen zeiden eigenlijk dat ik een jongetje moest worden. Maar de hormonen die werden aangemaakt, snapte mijn lijf niet. Toen is mijn lijf zich gaan ontwikkelen met het beetje vrouwelijke hormoon dat er was, en ben ik een meisje geworden.”

Androgeenongevoeligheidssyndroom (DSD)

Bij haar geboorte hadden de artsen niks in de gaten. Pas toen ze 5 was, ontdekten ze dat Marleen DSD heeft. In eerste instantie dachten de artsen dat ze een liesbreuk had. Voor een operatie daaraan werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Vervolgens troffen ze bij haar testikels aan, dat wat had moeten uitgroeien tot testikels, maar was blijven zitten doordat er geen mannelijk hormoon door haar lichaam werd herkend.

Groot geheim

Marleen heeft dit geheim altijd met zich meegedragen. Ze vertelt: “Vanaf mijn 10de werd ik in fases ingelicht. Er werd altijd bij gezegd dat het beter was als ik het tegen niemand zou vertellen. Ze zeiden dat kinderen me ermee konden pesten en dat niemand het zou begrijpen.”

Geheimhouding

“Zo ontstond er een grote tweedeling in mij; er was zo’n groot verschil tussen hoe ik naar de buitenwereld deed en hoe ik me voelde. Ik omschrijf dat altijd als een monster dat steeds groter wordt en tegen die huid aandrukt”, legt Marleen uit.

Het belemmerde haar ook in relaties: “Vriendinnen had ik nog wel, maar liefdesrelaties helemaal niet. Als ik met iemand afsprak en diegene zei dat ‘ie mij leuk vond, dat dacht ik: jij vindt mij niet leuk, want wacht maar tot je weet wat ik in werkelijkheid ben.” Ze vult aan: “Dat is wat geheimhouding met je doet. Ik dacht dat iedereen die mij echt leerde kennen, weg zou rennen en niks met me te maken wilde hebben. Ik heb moeten leren dat dit iets is wat ik heb, náást allemaal andere dingen. Ik ben ook die Marleen die gewoon leuk kan praten en goed kan dansen.”

Reacties

De kijkers van Humberto hebben respect voor Marleen en de mooie, duidelijke manier waarop ze haar verhaal vertelt, zo laten ze op Twitter weten.

Mooie uitspraak van Marleen Hendrickx “zodra meer mensen er over weten heb ik niet zo zeer een probleem maar hebben die mensen die er niet mee om kunnen gaan een probleem”. Misschien niet precies gequote maar het is zo waar! #Humberto — Felicia van Leeuwen (she/her) (@chronischbi) April 18, 2021

Goed en duidelijk verhaal van Marleen over intersekse. En #humberto durft te vragen. — Rob Dachs (@RobDachs) April 18, 2021

Ik ben een transgender maar wat marleen verteld vind ik wel heftig hoor. Wat goed dat ze zo open is over haar “geheim” #humberto — Rika della Lammers (@SisterRika) April 18, 2021

Mooi verhaal van Marleen bij #humberto — Nathalie (@z0nderreden) April 18, 2021

Toevallig gister het Spuiten&Slikken interview gezien van Marleen. Echt een mooie vrouw! #humberto — Caroline • 🤍 (@carolinep_96) April 18, 2021

Bij #Humberto ging het over intersekse en dat er dus meer is dan alleen maar man/vrouw. Marleen legt uit en vertelt dat ze geen hermafrodiet genoemd wil worden. Tino Martin een paar minuten later: maar ben je dan hermafrodiet? Tino, hou je mond of zing een liedje. — Joyce vd Zaan🇺🇸🇳🇱🏳️🌈🏳️⚧️ (@Joyce_Devivre2) April 18, 2021

Transgenders Emma en Eva trouwden eerder als man, nu als vrouw

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL, Twitter. Beeld: still RTL