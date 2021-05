Hét interview met de inmiddels 50-jarige koningin Máxima was gisteren op de buis. De reis naar Griekenland, haar overleden zusje en het gezinsleven van de koningin: Matthijs van Nieuwkerk vroeg van alles aan de majesteit. Chef Human Interest Marleen Koolmees heeft ook naar de uitzending gekeken.

Heb ik een diepe liefde voor ons koningshuis? Dat laat ik maar even in het midden – je weet maar nooit of Máxima ooit van plan is Libelle te bellen voor een interview ter ere van welke verjaardag of gelegenheid dan ook. Ik volg in ieder geval de kranten én de meer triviale berichtgeving (lees: roddelbladen online en offline) dus op zich ken ik mijn koninklijke pappenheimers wel hoor. Bovendien vind ik overal wel iets van, of dat nou gefundeerd is of niet. Dus tja. Het interview met Máxima. Door Matthijs. Geen achternamen nodig.

Ik deel veel hoor, met de koningin. Haar voorliefde voor colorblocking en kleur: check. Draagt graag jurkjes of rokken: check. Heeft dochters: ik twee, zij drie. Is 50: zij net, ik al vier jaar. Dat is het dan wel denk ik. Dit zijn de tien dingen die ik me afvroeg tijdens het kijken naar het interview met koningin Máxima ter ere van haar 50e verjaardag.

1. Rode loper

Lekker dat rode lopertje bij Huis ten Bosch. Zou iemand dat iedere dag uitrollen, stofzuigen en aan het eind van de dag weer oprollen? De ontvangstscène was wel wat aan de houterige kant – zouden ze dat precies zo hebben geoefend en hoe vaak dan? En wanneer? En van welk kunstenaarsduo is nou die paardenbloemenlamp? En hoe blijven die paardenbloemen dan in vredesnaam intact? Hebben ze die bespoten met haarlak misschien? Is het wel brandveilig dan?

2. Doorgedraaide stylist.