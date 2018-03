Marleen (51) kreeg allemaal complimentjes na haar metamorfose

Marleen Koolmees (51) is redactiemanager en moeder van Lutein (15) en Pia (13). Ze woont samen met Ernst. Ze ondergaat een metamorfose. “Ik zit te denken aan een lok”, opperde ze voorzichtig. “O, leuk. Maar ik denk dat een pony je te gek zal staan” zei Inge.

Gewoon eens iets anders

Op een ochtend in december stond mijn collega Marije ietwat in paniek naast mijn bureau. “Er is een kandidaat voor de 7 jaar jonger ziek geworden,” zei ze, “en nu zoek ik iemand die nu! naar Amsterdam kan om in te vallen. Weet jij iemand die tijd heeft en maat 38?” Ik begon meteen driftig rond te bellen, maar de twee vriendinnen die ik op het oog had qua maat en beschikbaarheid bevonden zich beiden mijlenver van Amsterdam en konden onmogelijk. Ik hakte, aangemoedigd door mijn collega’s, al snel de knoop door: ik wilde zelf graag meedoen. Ik had toch net de afgelopen weken iedereen de kop gek gezeurd met de vraag wat ik nou toch aanmoest met mijn haar. Misschien eens een lok of – best eng! – een pony? Dan was ik meteen van die rimpels in mijn voorhoofd af, superhandig. De meningen waren verdeeld en het plan belandde even in de ijskast. Een uur later zat ik in de stoel bij Inge van Rob Peetoom-kappers. “Ik zit te denken aan een lok”, opperde ik voorzichtig. “O, leuk,” zei Inge, “maar ik denk dat een pony je te gek zal staan en wat mooie lichte plukken. Zullen we dat maar doen?” En ik dacht: weet je wat? Laten we dat maar doen. Het resultaat is te zien op pagina 56 van dit nummer en ik ben er superblij mee. Het regent complimentjes, dus die pony blijft voorlopig wel. Neem van mij aan: voor wie twijfelt over kapsel en looks is de wekelijkse 7 jaar jonger-rubriek een heel fijne en inspirerende gids!

Deze week in de Libelle: onze lezeres Nelleke gaat in de metamorfose. Libelle 12 ligt vanaf 8 maart in de winkel.

