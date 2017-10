Marleen (19) is het mikpunt van pesterijen vanwege haar fietshelm

Marleen van den Broeck (19) uit Almelo heeft een licht verstandelijke beperking en lijdt aan epilepsie. Sinds een maand rijdt ze zo’n 3 keer per week op de fiets naar een dagbesteding aan de andere kant van de stad. Haar fietstochtjes verlopen echter allesbehalve plezierig.

Het meisje krijgt onderweg de ene na de andere nare opmerking naar haar hoofd geslingerd, en dat allemaal vanwege haar fietshelm. In de hoop het pesten te stoppen, doen Marleen en haar moeder nu hun verhaal aan Tubantia.

Zelfstandig fietsen

Marleen ging tot een maand geleden altijd met de taxi naar de dagbesteding, maar na een jaartje wennen was het in september tijd om zelfstandig op de fiets te gaan. ‘’Ik heb een fietshelm op, voor het geval ik een epileptische aanval krijg en van mijn fiets val,’’ vertelt Marleen.

Uitgelachen

De fietstochtjes vallen Marleen echter zwaar tegen. ‘’Onderweg word ik uitgelachen. Mensen kijken naar me of ze roepen dingen. Vooral op de terugweg, als ik veel andere kinderen tegenkom. Ze vinden het raar dat ik een helm draag. Ik vind het niet leuk. Ik fiets maar gewoon door en zeg niets.”

Dagelijkse aanvallen

De pesterijen doen haar moeder Carina Dijkstra veel verdriet. Ze is juist zo trots dat haar dochter nu zelf op de fiets gaat. Als de pesterijen zo doorgaan, is de kans echter groot dat ze binnenkort niet meer durft. ‘’In het begin zette ze de helm af als ze de straat uit was,’’ vertelt Carina. ‘’Gelukkig houdt ze hem nu toch op, omdat het voor haar eigen veiligheid is.’’ Marleen heeft namelijk bijna dagelijks een aanval, waarbij ze even ‘out’ gaat.

Oproep aan ouders

Het feit dat Marleen er verder normaal uitziet, speelt volgens haar moeder mee. ‘’Kinderen snappen niet waarom een normaal meisje op een gewone fiets een helm op heeft. Ik kan zelf heel weinig doen, Marleen maakt dit pesten elke dag mee. Als ouders dit verhaal lezen kunnen ze misschien met hun kind in gesprek gaan. Uitleggen dat sommige kinderen anders zijn. Zonder helm fietsen is voor Marleen gevaarlijk. Het zou zo jammer zijn als ze stopt met fietsen.”

De beste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bekijk ook:



Bron: Tubantia. Beeld: iStock