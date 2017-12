Marlies (40): "Mijn pleegzoon is altijd bij ons welkom, al 11 jaar lang"

Soms zitten mensen even in de knel. En wat is het dan fijn als iemand zegt: “Kom maar bij ons wonen”. Marlies Kruizenga (40) stelde haar huis open. Ze nam haar pleegzoon (26) een tijdje op in haar gezin.

“Mijn vriend en ik wilden iets doen voor een kind dat het moeilijk heeft en meldden ons aan als deeltijd-pleegouders. Er was meteen een klik met die lange, slungelige jongen van vijftien. En in zijn donkerbruine ogen las ik dat hij veel had meegemaakt. Zijn humor en brede lach, we konden het direct met elkaar vinden. Mijn pleegzoon woonde in een gezinshuis en zocht eens per maand een adres om een weekend te logeren. Gewoon even wat anders. Bij ons was hij welkom en nog steeds, al elf jaar lang.”

Hij zit in mijn hart

“Voor ik het wist, zat hij in mijn hart en kon ik niet anders dan van hem houden. Zijn moeder heeft hem afgestaan toen hij een paar maanden oud was, zijn jeugd bracht hij door in pleeggezinnen en daar heeft hij een hechtingsstoornis aan overgehouden. Omdat hij het moeilijk vindt om dingen lang vol te houden, komt hij soms in de problemen: hij heeft veel baantjes gehad en is vaak verhuisd. Reden wij weer met een boedelbak heen en weer. Maar het was me nooit teveel, want deze jongen helpen is heel gemakkelijk. Ik bewonder zijn veerkracht. Ondanks alles wat hij heeft meegemaakt, is hij niet verbitterd geraakt. Hij is in zijn leven vaak foute types tegengekomen – jongens die zich bezighielden met drugs bijvoorbeeld – maar wist altijd op het rechte pad te blijven. Dat vind ik ontzettend knap.”