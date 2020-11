Marlijn Weerdenburg onthult geslacht tweede kindje

Eerder in oktober deelde presentatrice Marlijn Weerdenburg heerlijk nieuws: ze is in verwachting van haar tweede kindje. Zaterdag onthult ze op Instagram het geslacht van de kleine spruit in haar buik.

Haar 3-jarige zoontje Teun blijkt een broertje te krijgen. “Er zwaait hier dus een jongen naar jullie”, schrijft ze bij een foto van de echo, waarop het net lijkt of het jochie naar de wereld zwaait.

Elftal

“Ik denk dat ik een elftal ga beginnen”, grapt Marlijn. Zoontje Teun hoopte overigens stiekem op een zusje, liet de presentatrice eerder in de podcast Podnataal weten.