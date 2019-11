Marlijn Weerdenburg neemt drastisch besluit en ontvangt veel kritiek

Actrice en zangeres Marlijn Weerdenburg besloot een maand geleden te gaan voor een andere levensstijl. Samen met haar gezin is ze gestopt met het eten van vlees en vis.

Op Instagram deelt ze dit nieuws vol trots: “Sinds één maand eten wij thuis geen vlees en vis meer. En het gaat ons zo goed af. Dat had ik echt nooit gedacht!”

Kritiek

Hoewel Marlijn blij is met haar nieuwe levensstijl, ontvangt ze van haar volgers veel kritiek. Sommige volgers laten zelfs weten dat ze haar om deze reden niet meer willen volgen. ‘De mens is niet gemaakt om vegetarisch/veganistisch te eten’, luidt één van de reacties. ‘Dan ben je hierbij een volger kwijt, namens ons (boeren) bedankt’ schrijft een ander. Gelukkig ontvangt de zangeres en actrice ook veel positieve reacties van haar volgers.

Gamechangers

Marlijn vertelt waarom ze deze keuze heeft gemaakt: “Jarenlang schoof ik het voor me uit. Tot ik de zoveelste documentaire zag. Dit keer was het #gamechangers op Netflix (met dank aan @judithrenkema). Los van het effect op het milieu, zijn we nu, door deze docu toch echt gezwicht. Alle lekkere vega recepten en tips zijn welkom.”

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP