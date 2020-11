Marloes (42) had een droomman, maar werd verliefd op een collega

Marloes (42) had een droomman, veel mensen vonden zelfs dat hij ‘te knap’ was voor haar. Toch werd zij zélf verliefd op een ander. “Hij is een stuk minder aantrekkelijk dan mijn man, maar om de een of andere reden doet dat er niet toe.”

“Toen ik ging trouwen, zei een vriendin: ‘Het zal mij benieuwen hoe lang hij bij je blijft!’ Ik weet nog hoe geschokt ik was door die opmerking. Zoiets zeg je niet tegen een vriendin die op het punt staat te trouwen, en onze vriendschap heeft dan ook niet lang meer geduurd.”

“Ik denk dat wel meer mensen zich hebben afgevraagd hoe lang ons huwelijk zou duren. Hij is een erg aantrekkelijke man en ik ben gewoon een dertien-in-een-dozijn-vrouw. Maar we hadden veel overeenkomsten. De boeken die we lazen, de films waar we van hielden, de lange wandelingen, de muziek. En we waren gek op elkaar.

We kregen kort na elkaar drie kinderen en hebben het best even zwaar gehad. Er blijft in zo’n periode weinig tijd voor elkaar over. Maar dat maakt iedereen mee die aan een gezin begint, op een gegeven moment wordt het vanzelf weer rustiger in je leven. Al die tijd bleef hij mijn man, terwijl er op zijn werk genoeg vrouwen om hem heen hingen. Dat hoorde ik dan weer van een collega van hem met wie ik bevriend was geraakt.

En toen gebeurde er iets wat ik nooit had verwacht: ik werd zélf verliefd op een ander. Het was iemand van mijn werk. Veel minder aantrekkelijk dan mijn man, en iemand met wie ik veel minder raakvlakken had. Maar om de een of andere reden deed dat er niet toe. Ik kon aan niets en niemand anders meer denken.”

Koortsdroom

“Het voelde alsof ik dag en nacht in een koortsdroom liep. We kregen een verhouding, al hadden we er eigenlijk geen tijd en gelegenheid voor, want hij was ook getrouwd en had kinderen. Na een paar maanden spraken we af dat we het op dezelfde avond thuis zouden vertellen; hij aan zijn vrouw en ik aan mijn man. Toen ik de volgende ochtend op de zaak kwam, was mijn huwelijk kapot en had hij thuis niets gezegd.

Tegen mij zei hij dat we elkaar beter niet meer konden zien. Ik heb ander werk gezocht. Mijn man woont niet meer thuis, maar we zijn wel aan het kijken of we ons huwelijk nog kunnen redden. En als er íets is wat ik nooit van mijn leven meer mee wil maken, dan is het verliefdheid.”

Interview: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock