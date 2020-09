Charlottes man heeft lymfeklierkanker: “Die ene matching stamceldonor, we móeten hem vinden”

Charlotte Etnel (34) is de vrouw van Marlon Etnel (46), die lijdt een aan agressieve vorm van lymfeklierkanker. Samen hebben ze drie kinderen van 7, 5, en 3 jaar oud. Een stamceldonor is Marlons laatste kans op overleven, maar de tijd dringt…

“Het is heel simpel, als Marlon niet heel snel een stamceldonor vindt gaat hij dood”, vertelt Charlotte. “Misschien binnen een paar maanden, misschien over een jaar, maar veel langer zal het dan niet worden.”

Die ene matching stamceldonor

“Het voelt als een race tegen de klok, een race waar voor mij – voor ons – alles van afhangt. Mijn hart breekt bij het idee dat de kinderen op een dag hun vader zullen moeten missen. Die ene matching donor, we móeten hem vinden, ook al is het zoeken naar een speld in een hooiberg. Alsof dat nog niet ingewikkeld genoeg is; Marlon heeft een Surinaams-Nederlandse achtergrond. Zijn donor moet precies dezelfde weefseltypering hebben als hij, van een persoon van kleur dus. En dat is nu precies het grote probleem: verreweg de meeste donoren bij de wereldwijde databank zijn van Noord-Europese of Amerikaanse komaf.”

Geen griep maar kanker

“Ik ontmoette Marlon op salsales, hij was mijn dansleraar. Heel cliché, ha! We vonden elkaar leuk, werden verliefd en kregen een relatie. Inmiddels zijn we tien jaar en drie kinderen verder. En toen bleek hij dus ziek. Een hardnekkig griepvirus, zo dacht ik in eerste instantie. En dat terwijl ik fysiotherapie heb gestudeerd en op de hoogte was van de rode vlaggen die duiden op kanker: veel gewichtsverlies en nachtelijk zweten. Nu was het zo dat Marlon in die periode twaalf kilo was afgevallen en ’s nachts zweette hij soms zo veel dat ik wel drie keer uit bed moest om de lakens te verschonen. En tóch dacht ik niet aan kanker. Ondertussen begon hij zich zieker en zieker te voelen. Dat was aanleiding om zijn bloed te laten prikken en te kijken of zijn vitaminelevels of bloedwaardes misschien niet op peil waren. Nog diezelfde avond stond er een ambulance voor de deur. Het bleek goed mis. In eerste instantie werd er gedacht aan longembolie, maar na een rits testen en scans bleek het te gaan om een agressieve vorm van lymfeklierkanker. De dag waarop dat we dat bericht kregen, nu twee jaar geleden, is een van de zwartste dagen van mijn leven. Het was in dezelfde week dat we ons huis hadden verkocht, een hypotheek op een nieuw kavel kregen waarop we later ons huis zouden bouwen, en een levensverzekering zouden afsluiten. Nou, die levensverzekering daar konden we naar fluiten.”