Marly van der Velden deelt schattig kiekje uit de oude doos

Marly van der Velden is in het archief gedoken en deelt een wel heel schattige foto van haar als klein meisje op Instagram.

De actrice draagt op de foto een blauwe prinsessenjurk met gouden accenten en heeft schattige vlechtjes in haar haren. Bij de foto vertelt ze waarom ze nog steeds zo dol is op Disney, en dan met name de film Aladdin.

Disney

“Van jongs af aan is Jasmine een van mijn favoriete Disney-prinsessen, omdat ze avontuurlijk en zelfverzekerd is. Ze ziet het beste in anderen”, legt de GTST-actrice uit. “Dat is iets wat mij enorm aanspreekt in alle Disney-films waar prinsessen in voorkomen. Het zijn altijd sterke onafhankelijke vrouwen en dat wil ik doorgeven aan mijn dochters.”

Blijven dromen

Marly vindt het dan ook fantastisch dat ze deze films nog steeds met haar dochtertje Sammy-Rose kan kijken. “Ik heb altijd hard gewerkt om mijn dromen uit te laten komen en dat probeer ik haar ook mee te geven. Alles begint met dromen hebben! ‘When you dream, it’s a whole new world’.” En zo is het!

