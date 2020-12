Babynieuws: Marly van der Velden in verwachting van derde kindje

GTST-actrice Marly van der Velden (32) is in verwachting van haar derde kindje. Ze maakte het nieuws zelf bekend op Instagram.

“Nummer drie op komst”, schrijft ze bij een foto van haar met haar twee dochters.

De actrice laat weten heel dankbaar te zijn. “Naast mijn allerliefste twee dochters komt er nog een kleine. Zo gewenst, zo welkom.”



Of het een jongen of meisje is, weet Marly nog niet. “Wat het gaat worden blijft nog spannend”, schrijft ze. ” Als de kleine maar gezond is.”

Aan RTL Boulevard laat ze weten dat ze zich een tijd goed beroerd heeft gevoeld, maar dat het nu beter gaat.

Al twee dochters

Marly heeft samen met haar vriend Mike Meijer twee dochters. Jacky-Rey werd in oktober 2017 geboren. Hun oudste dochter, Sammy-Rose is nu zes en reageerde volgens Marly heel leuk op het nieuws dat ze een broertje of zusje krijgt.

“Ze gaat het nu ook veel bewuster meemaken dan de eerste keer. Dus ik heb heel veel zin om dit met haar mee te maken.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress