Marly van der Velden keert weer terug in GTST en dit is wanneer

Trouwe fans van de best bekeken soap van Nederland kunnen niet wachten tot actrice Marly van der Velden (30) weer terugkeert naar Meerdijk.

Marly speelt al sinds 2005 de rol van Nina Sanders. Omdat ze voor de tweede keer moeder is geworden van een dochter, moest ze eventjes vrij nemen van haar werk.

Tweede keer

Daarom was ze 8 weken niet te zien in de soap. Op 30 oktober 2017 is Marly bevallen van een wolk van een dochter; Jackie-Rey. De actrice kreeg eerder al dochter Sammy-Rose (3) samen met haar man Mike.

Samen met haar pasgeboren meisje ging Marly op wintersport. Het was de eerste wintervakantie van Jackie-Rey:

Nu is het voor Marly weer tijd om aan de bak te gaan. “Ik zal over ongeveer acht weekjes weer te zien zijn op tv”, zegt de actrice tegen RTL Boulevard. Volgende week begint ze weer met de opnames. “Ik ga maandag weer beginnen. Ik heb er onwijs veel zin in dat het normale leven weer gaat beginnen, om weer te mogen spelen. Maar ik vind het ook heftig. Na drie maanden met Jacky-Rey heb je elkaar echt leren kennen en dan moet je dat ineens loslaten. Daar moet ik echt mijn weg in gaan vinden. Ik denk dat het na volgende week al heel anders is. Dan heb ik een weekje werken achter de rug en dan ben ik helemaal geland. Nu vind ik het nog een beetje spannend.”

Dochtertje Sammy-Rose:

Verliefd😍 Een bericht gedeeld door Marly Van der Velden (@marlyvd) op 2 Feb 2018 om 4:35 (PST)

De soap-ster en haar man:

