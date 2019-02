HHB-finalist Maroeska lijkt volgens kijkers vooral op déze ster uit de Luizenmoeder

Nu vanavond de ontknoping van Heel Holland Bakt te zien is, kunnen we daarna uitkijken naar het nieuwe seizoen van de Luizenmoeder.

En dat gebeurt dan ook, op Twitter.

Zo wordt er al druk gegrapt over Maroeska, die zó een rol zou kunnen krijgen in de populaire serie die zich afspeelt rondom basisschool de Klimop. Want, wat blijkt? Ze zou nogal op juf Helma lijken. Je weet wel, de pittige collega van juf Ank.

Iemand maakt een mooie vergelijking tussen de twee vrouwen:

Vanavond zien we of Nicole, Maroeska of toch Anna er met de winst vandoor gaat. Nicole, teamleider in de thuiszorg, heeft er zin in. Vorige week zei ze al: “Ik ga meteen naar de supermarkt zo en thuis oefenen, want ik wil alles doen om te winnen.”

Beeld: KRO NCRV