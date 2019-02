HHB-finalist Maroeska woest op Omroep MAX: "Het is behoorlijk absurd"

Dit weekend is de finale van Heel Holland Bakt te zien: wie wint er dit jaar? Wordt het Nicole, Anna of toch Maroeska?

Laatstgenoemde is allesbehalve blij met haar deelname aan het programma. Sinds ze meedoet en kijkers hebben ontdekt dat ze ‘geen amateurbakker’ is omdat ze al een kookboek heeft geschreven, ligt ze wekelijks onder vuur.

Meester

Zodra ze ‘meesterbakker’ is geworden, wordt er gal gespuwd op Twitter. De online kritiek op haar is niet mals. Dat raakt haar niet alleen persoonlijk, maar ook zakelijk. Mensen laten slechte recensies achter op het internet, wat het verkopen van haar kookboek moeilijker maakt. Maroeska is boos, zo laat ze bedroefd weten aan het AD. “Ik had het to-taal niet zien aankomen. Omroep MAX heeft alle deelnemers vooraf ingelicht over hoe sociale media kunnen werken, maar had toch geen idee wat me werkelijk te wachten stond. Pas toen de heksenjacht begon snapte ik hoe zoiets kan escaleren. Het is behoorlijk absurd. Als ik dit had geweten, had ik oprecht mijn best gedaan niet drie keer achter elkaar meesterbakker te worden.”

Ze verwijt het Omroep MAX: ze vindt dat ze onsympathiek wordt neergezet in het programma. Daarom kijkt ze ook liever niet meer op zondagavond, naar zichzelf. “Ik herkende mezelf totaal niet. De eerste aflevering ging ik nog gezellig met mijn gezin kijken, maar daarna niet meer. Ik had iedere zondag weer een knoop in mijn maag, want je weet niet wat ze ervan hebben gemaakt. Dat verwijt ik Omroep MAX. Maar ik vind vooral dat ik heel naïef ben geweest. Ik heb me totaal gegeven, heb alles opzijgezet om mooie taarten te maken – ik dacht dat het programma daarover gaat. Maar het gaat ze natuurlijk om de casting van typetjes en leuke beelden, ook al pakken die negatief voor mij uit.”

Lees hier het hele interview met Maroeska met het AD.

De finale van Heel Holland Bakt is op zondag 3 februari om 20.20 uur op NPO 1 te zien.

Bron: AD. Beeld: Twitter