Chantal uit 'Married at first sight' ging in dit programma ook al op zoek naar de liefde

In het huwelijksbootje stappen zonder elkaar te hebben ontmoet. Maandagavond was in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Married at first sight te zien hoe Chantal en Henk en Sanne en Thierry dit avontuur aangingen.

Op social media werd er tijdens de eerste aflevering van het programma al veel gedeeld over de koppels. Zo bleef niet onbesproken dat de ouders van Thierry ervoor kozen om niet bij de bruiloft aanwezig te zijn en ging het bij kandidate Chantal vooral over haar wenkbrauwen én het feit dat ze ook al in een ander programma op zoek ging naar de liefde.

First Dates

Een oplettende kijker schreef op Twitter dat Chantal – en haar opvallende wenkbrauwen – eerder al meedeed aan First Dates. Toen vond ze de liefde blijkbaar niet. Henk en Chantal lijken wel een goede match, maar hun sterke karakters zouden ook nog weleens kunnen botsen. Hun kinderen hopen op een goede afloop, en de kijkers ook:

Mooie wenkbrauwen Chantal😫#MAFS volgens mij zat zij ook in #firstdates — Nouchke (@noes1976) January 6, 2020

Dacht eerst dat ze net als Familie Meiland nog in de zwarte wenkbrauw verf zat 😆 #nogevenuitspoelen #mafs — Merel van Dijk- Radiobirdy 📻🐧 (@Radiobirdy) January 7, 2020

Ik lig echt wakker van die wenkbrauwen van Chantal… Want ik vraag me toch af; ‘iemand’ tekent dit op je gezicht (op wat voor manier dan ook) en dan zeg je: “Jaaaa, zo heb ik het altijd al willen hebben!”? Of hoe werkt zoiets? 🤔 #MAFS. pic.twitter.com/l0E16cqCMz — Iris (@i_steensma) January 6, 2020

Zit nu terug te kijken. Wat sneu (en kut) dat z'n ouders er voor kiezen niet bij te zijn bij zoiets belangrijks. Maar wat sterk dat ie gewoon doorzet. 💪❤En san effe over die wenkbrauwen… vind ik wel een dingetje. 😅😂 #mafs — hanneke (@Ms_Hanneke) January 6, 2020

Beeld: RTL.