Kijkers zijn niet te spreken over ‘MAFS’-deelnemer Daisy

In tijden van een pandemie mogen we blij zijn dat we op zoveel verschillende manieren toch met elkaar kunnen communiceren. We appen meer dan ooit om met elkaar in contact te blijven, maar die overactieve groepsapp kan ook juist voor extra stress zorgen.

Al die grappen en grollen in de groepsapp kunnen natuurlijk voor vermaak en ontspanning zorgen, maar het kan er ook voor zorgen dat je het gevoel krijgt dat je altijd moet reageren en constant moet checken of je nog iets hebt gemist in de groep. Wanneer je je telefoon een uurtje weglegt, kun je zo 50 berichten gemist hebben en daardoor voel je je misschien weer schuldig dat je niet hebt gereageerd. Een echt goed excuus heb je momenteel ook niet, want een druk sociaal leven is geen geldige reden meer om even niet te reageren. Dat je even geen zin had in al die gesprekken, begrijpen mensen in deze tijd van weinig sociaal contact misschien toch iets minder snel.

Meteen reageren in de groepsapp

Volgens een Amerikaans onderzoek onder meer dan 1300 volwassenen zijn we alle digitale communicatiemiddelen sinds de coronacrisis 43% meer gaan gebruiken. Al in maart vorig jaar zag WhatsApp ook die groei van 40% meer gebruikers. Het is inderdaad heel fijn dat we zo met elkaar in contact kunnen blijven, maar ook psycholoog Elias Aboujaoude licht in een artikel van de BBC toe dat het inderdaad stressvol kan zijn om altijd het gevoel te hebben dat je steeds moet weten wat er binnenkomt en je ook het gevoel hebt dat je meteen moet reageren. Als we dat niet doen, hebben we het gevoel dat we de regels van het online communiceren hebben verbroken.

Als je eenmaal achterloopt op de berichten in een groepschat of andere berichten dan gaat het voor je het weet een beetje aanvoelen als die volle werk-mailbox waar je nog doorheen moet. En als het dan ook nog eens veel meer berichten zijn dan voor de coronacrisis, kun je het gevoel hebben dat je achter de feiten aan blijft lopen en ga je er tegenop zien om nog te reageren. Niet het effect waar je aan dacht toen je de app op je telefoon installeerde.

We gaan weer bellen

Iedere groepsapp heeft ook weer zo zijn onderwerpen en emotionele lading. De ene groep kan heel persoonlijk en serieus zijn terwijl er in de andere groep vooral veel gelachen wordt. Dat constante schakelen tussen die verschillende gesprekken vraagt ook wat van je brein. Zo wordt dat ontspannen appen ineens een hele opgave. Grote kans dat het gebruik van onze smartphones dus gaat veranderen na de coronacrisis. Ook psycholoog Aboujaoude denkt dat we een beetje genoeg gaan krijgen van de groepschats en hun lollige berichten en we meer behoefte hebben aan serieuze gesprekken. Geloof het of niet: we gaan weer meer bellen zodat we meer serieuze zaken kunnen bespreken en minder snel afgeleid worden.

Bron: BBC.com. Beeld: Getty Images.