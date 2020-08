Hoera! Déze ‘Married at first sight’-deelnemer verwacht eerste kindje

Leuk nieuws voor alle Married at first sight-fans. Op Instagram maakt 1 van de oud-deelnemers namelijk bekend dat er een baby op komst is.

Sanne, die in het 5e seizoen van het populaire programma te zien was, verwacht een kleintje. Dat maakt ze maandag op Instagram bekend.

“We kunnen niet wachten tot 9 februari”, schrijft de blondine bij het blije kiekje met haar vriend. Op de foto houdt ze apetrots de beelden van de echo omhoog. Of het een jongen of een meisje wordt, blijft nog even een verrassing. Sanne’s vriend houdt zowel een blauwe als roze ballon vast. De oud MAFS-deelnemer heeft een afgesloten Instagramprofiel, dus je kunt de foto enkel zien als je haar volgt.