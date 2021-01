Vanaf dinsdag 5 januari kunnen we weer genieten van een nieuw seizoen Married at first sight. Universitair docent sociale psychologie Tila Pronk neemt opnieuw de rol van expert op zich. Een rol met veel verantwoordelijkheid.

Wij belden Tila en vroegen wat we van dit nieuwe seizoen kunnen verwachten.

Wat is jouw rol in het programma?

“Het matchen van de kandidaten en daarna het begeleiden van de stellen. Vooral aan dat begeleiden hebben we dit jaar nóg meer aandacht besteed. We wilden de kandidaten in het proces dat volgt na het jawoord zo goed mogelijk ondersteunen.”

Wat kunnen we van het nieuwe seizoen verwachten?

“Heel veel romantiek, drama en onverwachte plottwisten. Het wordt heel erg spannend en verrassend, dat mag ik wel verklappen.”

Zijn er ook veranderingen ten opzichte van eerdere seizoenen?

“We hebben één nieuw onderdeel toegevoegd en dat is het koppelsweekend. Dit weekend vindt in de laatste week van het liefdesexperiment plaats. In dit weekend komen alle stellen die getrouwd zijn samen en zo leren ze ook elkaar kennen. Het idee hiervan is dat de koppels ook elkaars verhalen horen. Ze delen natuurlijk dezelfde ervaring en hopelijk halen ze daar steun uit. Het is nogal een rollercoaster waarin ze zitten, dus we hopen dat ze op deze manier hun hart bij elkaar kunnen luchten.”

Vond jij dat dit tot nu toe ontbrak in het programma?

“Nou, we proberen het programma sowieso elk jaar beter en rijker te maken. We willen de kandidaten zo goed mogelijk begeleiden in hun zoektocht naar liefde en binnen hun huwelijk. We zien dat de stellen vaak worstelen met dezelfde problemen, dus we hoopten dat we ze met het koppelsweekend herkenning zouden bieden. Die herkenning kan geruststellend werken. Dan zien ze: o, wacht eens even, de problemen waar wij tegenaan lopen, zijn misschien ook wel normaal als je meedoet aan zo’n groot avontuur. Ik denk dat het daarom een mooie toevoeging is.”

Van de matches uit voorgaande seizoenen zijn er helaas meer uit elkaar dan nog samen. Hoe denk je dat dit komt?

“Ja, dat is natuurlijk een beetje de million dollar question, haha! Wij als experts maken de matches heel zorgvuldig, en wat we vaak zien is dat de koppels ook heel goed begrijpen waarom ze aan elkaar gematcht zijn. Zij zien de overeenkomsten en de potentie ook. Maar niet elk koppel haalt ‘het einde’. Ik denk dat het programma daarin gedeeltelijk een rol speelt: het is natuurlijk geen normale situatie waarin de stellen belanden. Dat de camera ze de hele tijd volgt, is al heel intensief. Daarnaast vinden ze het vaak lastig wanneer het programma stopt en ze het ineens zelf moeten rooien. En naast het programma is er natuurlijk de onvoorspelbaarheid van de liefde. Dat zullen veel mensen herkennen: je ziet de potentie, maar waarom werkt het nou niet? Soms is het gevoel gewoon niet sterk genoeg, en dat kan heel frustrerend zijn, maar dat is ook een beetje de magie van de liefde. Ook denk ik dat we tegenwoordig een stuk kritischer zijn. Dat geldt voor iedereen in de samenleving. Mensen stellen heel hoge eisen aan een partner. In het programma proberen we die verwachtingen te managen. Zo vertellen we dat de perfecte partner niet bestaat en dat moeilijke momenten er ook bij horen. Maar toch zijn sommigen nog te veel op zoek naar een sprookje.”

Toch melden zich elk jaar ontzettend veel mensen aan voor Married at first sight. Waarom willen zo veel mensen dit?

“Ja, dat is ook een lastige vraag waarop geen eenduidig antwoord is. Er zijn natuurlijk altijd mensen die mee willen doen omdat ze die camera zo interessant vinden. Die proberen we eruit te filteren, want we willen echt alleen kandidaten die oprecht de liefde zoeken en die daar klaar voor zijn. Daar hebben we ook uitgebreide tests voor. We willen kijken of de deelnemers niet nog worstelen met persoonlijke problemen of een vers gebroken hart. Zo weten we dat de kandidaten die meedoen allemaal met elkaar gemeen hebben dat hun zoektocht naar de liefde oprecht is. Vaak willen mensen ook meedoen omdat ze echt gefrustreerd zijn over hoe daten vandaag de dag gaat. Online daten en swipen vinden ze maar een gedoe en in het dagelijks leven komen ze ook niemand tegen. Dat is nu extra aan de orde, want het nieuwe seizoen werd al opgenomen in coronatijd. Als het dan niet lukt om als vrijgezel iemand te ontmoeten, dan kun je natuurlijk out of the box denken en meedoen aan Married at first sight.”

Wat gaan we er als kijker van merken dat het seizoen is opgenomen in coronatijd?

“Dat ga je zeker merken. Je ziet dat er zo veel mogelijk anderhalve meter afstand wordt gehouden, je ziet dat de testdagen anders zijn, je ziet dat het allemaal veel minder massaal is. Dus ja, we moesten ons echt flink aanpassen. Dat was best een gedoe, want als mensen gaan trouwen, wil je niet dat ze anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Dus er is ook gewoon heel veel getest. Ook wij zijn getest en ook de crew. We moesten daar voortdurend rekening mee houden, dus dat was een hele puzzel.”

De kandidaten van Married at first sight leggen al hun hoop op liefdesgeluk bij jullie neer. Hoe is het voor jou om zo’n verantwoordelijkheid te dragen?

“Dat vind ik best wel heftig, ja. Het is wel echt een hele eer en een verantwoordelijkheid die wij heel serieus nemen. Wij, maar ook de crew en de productie, zijn echt oprecht heel erg betrokken bij de kandidaten. We willen echt de best mogelijke matches maken. Daar zijn we heel zorgvuldig in. Maar als ik aanwezig ben bij zo’n huwelijk, dan heb ik soms het gevoel alsof ik voor God heb gespeeld. Dan denk ik: deze twee mensen hadden elkaar anders nooit ontmoet en nu gaan ze samen deze grote verbintenis aan. Dat vind ik inderdaad een enorme verantwoordelijkheid en heel spannend, maar ook een grote eer. De kandidaten zijn zo gemotiveerd om er iets van te maken en ze stellen zich zo kwetsbaar op. Dat vind ik geweldig om te zien. En het is ook mooi om te zien dat, mocht het toch mislopen tussen de stellen, de kandidaten dan toch vaak heel veel aan het programma hebben gehad en een mooie persoonlijke groei hebben gemaakt. Het is nooit voor niks geweest.”

Married at first sight is vanaf dinsdag 5 januari elke maandag en dinsdag om 20.30 uur te zien op RTL 4.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: RTL/Nander de Wijk