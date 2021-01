‘Married at first sight’-kijkers weten het nu al: dít koppel is geen match

Maandagavond zagen de kijkers van Married at first sight hoe Lars en Lizzy elkaar ontmoetten voor het altaar. Rein en Danny maakten zich op hun beurt klaar voor de grote dag. Maar fans van het programma weten niet of dat wel een succes gaat worden.

Op Twitter gaan ze los over deze match.

De experts van Married at first sight hebben het volste vertrouwen in de match van Rein en Danny. Hun matchscore is maar liefst 78%, wat betekent dat de twee het goed met elkaar zouden kunnen vinden. En dat is niet gek; de mannen hebben namelijk veel overeenkomsten.

Zo is de 35-jarige Rein van Gastel al ruim drie jaar vrijgezel en is hij toe aan een vaste relatie. Hij is vooral op zoek naar iemand die hem warmte en gezelligheid kan geven. “Gewoon een maatje met wie je leuke dingen gaat doen”, zei hij al eens in het programma. Daarbij heeft Rein zijn leven al goed op orde. Hij heeft een eigen huis in Haarlem, dat hij zelf aan het verbouwen is. Hij zoekt dan ook een ‘stabiele man’ die ‘sterk in zijn schoenen staat’ en zijn leven op de rit heeft.

Danny

Volgens de experts is Danny Roex die match voor Rein. Deze 41-jarige ondernemer is eigenaar van twee chocoladewinkels. Een droombaan voor hem, aangezien hij dol is op chocola. “Mijn weegschaal denkt daar wel eens anders over. Maar het is wel heel leuk om te doen”, zei hij daarover. Wel heeft ook hij zijn leven dus goed op de rit. Danny noemt zichzelf ‘zorgzaam, loyaal, sociaal en humoristisch’. Hij heeft in het verleden al een lange relatie gehad en is nu toe aan iets nieuws. Zeker zijn voorliefde voor het goede leven, wijn en gezelligheid maken hem een goede match voor Rein.

Geen match

De kijkers van Married at first sight denken daar anders over. Volgens hen zijn de twee mannen geen goede match. Zo denken sommigen dat Rein en Danny qua type niet bij elkaar passen. Zo zou Rein vooral op mannelijke mannen vallen, terwijl Danny zelf iemand lijkt met zachtere eigenschappen. Iemand anders tweet dat Rein en Danny beide lieve mannen lijken, maar niet bij elkaar lijken te passen. Toch geven de kijkers de hoop niet op. “We geven het toch een kansje”, plaatst iemand dan ook op Twitter. De volgende afleveringen zullen aantonen of Rein en Danny een match made in heaven zijn of inderdaad niet voor elkaar bestemd zijn.

Rein en Danny lijken me beiden lieve mannen, maar heb zo mijn twijfels of ze wel bij elkaar passen. #mafs — mijbedeja (@Plukkiess) January 11, 2021

Rein en Danny…..gaat het niet worden #mafs — Kim Tempelman (@muisjekim) January 5, 2021

Leukerd die Rein, al gok ik dat het geen match wordt. #mafs — 🌻Sanne🌻 (@Sanne81999307) January 5, 2021

Rein en danny.. nope.. leuke mannen hoor, maar n match? Helaas #mafs — Jipsy (@vragenuurtje1) January 5, 2021

Rein en Danny…. dat word niet wat.. dat zie je meteen. Maar goed, we geven het toch een kansje he 😅 #mafs — Bianca Niks (@BiancaNiks) January 5, 2021

Bron: Twitter. Beeld: Rtl