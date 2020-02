Een bijzonder moment in de geschiedenis van Married at first sight. In het televisieprogramma hebben al veel vrijgezellen elkaar het jawoord gegeven, maar het is nu voor het eerst dat 2 vrouwen in het huwelijksbootje stappen.

De eer is aan de 27-jarige Chantal en de 30-jarige Ingeborg.

Grote dag

Het is voor het eerst in de geschiedenis van het populaire programma dat een lesbisch stel elkaar het jawoord geeft. Eerder werden er al wel 2 mannen aan elkaar gekoppeld. Chantal en Ingeborg maakten zich in de aflevering van maandagavond op voor hun naderende grote dag.

Perfecte match

Chantal geeft dansles aan kinderen en is wel toe aan een serieuze relatie. Ze zoekt iemand met wie ze haar leven kan delen, en de 3 jaar oudere Ingeborg lijkt op papier een ideale match voor haar te zijn. Ze werkt namelijk ook met kinderen en is tevens hard op zoek naar een partner.

Tranen

Het uitzoeken van hun trouwjurken zorgt bij het toekomstige bruidspaar voor de nodige tranen. Ingeborg mist haar moeder. “Nu dit hele avontuur op zijn beloop gaat en de bruiloft nadert, is het wel extra moeilijk”, vertelt ze. En Chantal moet nog wat wennen aan het naderende huwelijk. “Het komt nu allemaal gewoon zo dichtbij. Ik heb er wel zin in, hoor. Maar het is even wennen.”

De kijker thuis is zeer te spreken over het toekomstige bruidspaar en ziet een huwelijk tussen de 2 dames wel zitten, blijkt al snel op Twitter.

Ingeborg heeft leuke pretoogjes.. 😊 Ik vins dit overigens wel een mooi en sympathiek koppel. *duimt voor ze* #MAFS — Jazzy (@2207YC) February 4, 2020

Ingeborg is een leukie #mafs — Karin (@karindatbenik) February 4, 2020

Ingeborg en weer een sjatalllllll jaaaaaa #MAFS — andre123456789 (@andre27041971) February 4, 2020

Bron: RTL Boulevard. Beeld: RTL