Carlo Boszhard is op zoek naar vrijgezelle mannen voor nieuw seizoen ‘Married at first sight’

De laatste aflevering van Married at first sight is nog maar net uitgezonden, of presentator Carlo Boszhard is alweer op zoek naar nieuwe kandidaten. Maar hij loopt nu al tegen één probleem aan: er zijn meer vrouwen dan mannen die blind in het huwelijksbootje willen stappen. Dat vertelt Carlo in Jinek.

Het is een knotsgek avontuur, maar veel mensen durven de sprong in het diepe te wagen. Al zes seizoenen lang is Married at first sight een ongekend succes, maar het is voor de experts moeilijk om matches te maken als te weinig mannen zich aan het programma durven te wagen.

Advertentie

Mannen gezocht voor Married at first sight

Carlo vertelt dat veel dames teleurgesteld moeten worden als de experts hen het slechte nieuws vertellen. Voor het afgelopen seizoen schreven al 1.500 dappere mensen zich in, maar het nieuwe seizoen kan minstens zoveel kandidaten gebruiken.