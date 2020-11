Koppels van ‘Married at first sight’ ontmoeten elkaar in nieuw seizoen

Goed nieuws voor alle fans van Married at first sight: vanaf 5 januari verschijnt er een nieuw seizoen. In de nieuwe reeks wordt wel iets veranderd: de koppels gaan elkaar ontmoeten tijdens een speciaal koppelsweekend. Zo kunnen de bruidsparen elkaar helpen bij hun prille huwelijksproblemen.

In de laatste week van het programma worden de stellen, onder begeleiding van experts, aan elkaar voorgesteld tijdens het koppelsweekend. Ze worden dan geconfronteerd met elkaars ervaringen. Het is de bedoeling dat de stellen gaan nadenken over hun eindbeslissing die een week later volgt. Daar laten ze weten of ze getrouwd willen blijven. Zowel experts als de medekandidaten helpen elkaar om bij de finale de juiste keuze te maken.