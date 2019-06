'Married at first sight'-koppel Peter en Paul vertellen over de reden van hun breuk

Tijdens de laatste aflevering van Married at first sight leken Peter en Paul nog een geslaagd koppel. Helaas blijkt nu toch dat de twee uit elkaar zijn.

Van de 5 deelnemende koppels zeiden er 2 koppels ook na het wetenschappelijke experiment ‘ja’ tegen elkaar. Peter en Paul waren daar 1 koppel van. Uiteindelijk besloten de twee, zo blijkt 4 maanden later, toch een punt achter hun relatie te zetten. Om dat te weten te komen moesten de trouwe kijkers een Videoland–account aanschaffen, en dat deden er een boel niet.

Eindstand

Tijdens de aflevering lieten ze tot grote blijdschap van de kijkers weten te kijken waar het schip zou stranden. Niet oordelen, maar elkaar beter leren kennen. Helaas bleek naar eigen zeggen dat de camera’s hen achteraf bij elkaar hielden. Vooral Peter merkte dat er geen vonk was: “Ik was nooit verliefd en ben het ook nooit geworden. Ik heb moeten accepteren dat het er niet in zit.”

Van één kant

En dat vindt hij zelf ook erg jammer, zo blijkt uit voorstukje van de ontknopende aflevering op de betaalde streamingdienst. Hij zegt daarin over Peter: “Het is een onwijs aardige kerel. Ik heb ook niets negatiefs over hem te zeggen.” Maar helaas: als het gevoel er niet is, dan is het er niet natuurlijk. Van Paul had het liefdesavontuur langer mogen duren, maar ook hij heeft moeten accepteren dat hij door moet gaan. Wat jammer!

Bij Joost en Milly eindigde de geïmproviseerde bruiloft beter: het stel blijkt 4 maanden later nog steeds samen te zijn.

Bron: Televizier. Beeld: RTL