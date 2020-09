Hoera! Deze ‘Married at first sight’-deelnemer is vader geworden

In Married at first sight vond hij de liefde niet, maar inmiddels is dat helemaal goedgekomen. Kort na zijn deelname aan het afgelopen seizoen, maakte Robin Menger namelijk bekend dat hij een vriendin heeft. En inmiddels is zij bevallen van hun zoontje.

Dat maakte de oud-deelnemer bekend op Instagram.

Married at first sight-avontuur

In Married at first sight werd Robin gekoppeld aan de goedlachse Kimberley. Op het huwelijk leek de vonk al snel over te slaan en ook de huwelijksreis naar Curaçao zag er romantisch uit. Toch sloeg dat in Nederland allemaal om. Kort na de huwelijksreis, in de samenwoonfase van het programma, besloot het koppel onverwachts om uit elkaar te gaan.

Nieuwe liefde

Niet lang na de uitzendingen maakte Robin bekend dat hij inmiddels weer gelukkig in de liefde was. Met zijn Kim had hij zijn soul mate gevonden. Ook liet hij weten dat zijn vriendin zwanger was van hun eerste kindje. En inmiddels is het kindje ter wereld gekomen.