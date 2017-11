Mart Smeets (70) getroffen door hartinfarct

Presentator Mart Smeets werd vorig jaar november getroffen door een hartinfarct. Terwijl hij bezig was met zijn nieuwe boek, begon zijn hart ineens te haperen. Sindsdien is hij een ander mens, zo vertelt hij een interview met het AD.

‘’Heel gek. Ik word softer, sentimenteler zo je wilt. De dood, als die je hoofd binnenkomt… Ik ben een ander mens geworden. ’’

Hartinfarct

Smeets slikt nu elke ochtend 6 pillen én draagt een hartslagmeter om zijn pols. Dat bandje zit er niet voor niks, zegt hij. ‘’Eind vorig jaar meldde ik me bij de huisarts – en een paar uur later werd ik opgenomen in het ziekenhuis. Daar waren ze er al snel uit. Ik had een infarct gehad, moest meteen blijven. Daar lag ik dan, aan de slangen. Denken over doodgaan: ik heb het heel lang voor me uit weten te schuiven. Maar op het moment dat je zo’n confrontatie hebt, is het net of die voile wordt opgetrokken, en dat je ineens zicht hebt op wat het werkelijk is.’’

Confronterend

Gelukkig voor de presentator liep het allemaal goed af. ‘’Ik mocht de volgende dag naar huis, maar confronterend was het wel. Andere dingen doen het ook niet meer, lopen is ontzettend moeilijk geworden. Mijn vrouw zegt: je hebt zó hard gewerkt, je hebt voor drie geleefd, wees dan niet verbaasd dat je nu dit hebt. En dat besef ik. Het is ook niet erg, het overkomt iedereen. Klaar.’’

‘’Kwetsbaar’’

Smeets betrapt zichzelf erop dat hij de laatste tijd veel nadenkt over de dood. ‘’Ik wil niet, maar ik ben er wel mee bezig. Is alles wel geregeld, wat moet ik nog tegen m’n zoon en dochter zeggen? Dat komt door dat ding hier, die rikketik. Dat maakt je kwetsbaar, en dan zak je soms weg in… Het is niet doemdenken, maar wel: hoe ga ik hiermee om? De gedachte dat ik mijn kleinkinderen dan niet meer zie. Moet ik nog een bankboekje voor ze maken? Dat gaat nu door m’n hoofd.’’

