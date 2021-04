Noorse prinses Märtha Louise wil samenwonen met sjamaan in Amerika

De Noorse prinses Märtha Louise (49) gaat haar grote liefde achterna. Het Noorse dagblad Verdens Gang maakte bekend dat ze wil verhuizen naar de Verenigde Staten waar haar vriend sjamaan Durek Verrett (46) woont.

Door de coronacrisis hebben de twee elkaar de afgelopen tijd weinig gezien. Sinds kerst zagen ze elkaar slechts twee keer. “Hij is in Los Angeles, ik in Noorwegen. We hebben geen idee wanneer we nog eens fysiek zullen kunnen afspreken”, vertelt de prinses aan het dagblad. “Op dit moment is het vanwege Covid-19 moeilijk te plannen, maar we willen wel uiteindelijk verhuizen naar de Verenigde Staten. De kinderen gaan dan natuurlijk mee.”

Advertentie

Märtha Louise heeft namelijk drie kinderen met de Noorse schrijver Ari Behn die in 2019 zelfmoord heeft gepleegd.

‘De prinses en de sjamaan’

De prinses en Durek hebben sinds 2019 een relatie en dat zorgde destijds voor veel ophef in Noorwegen. De twee gingen namelijk op een tournee dat ze ‘De prinses en de sjamaan’ noemden. In overleg met de koninklijke familie heeft ze later afgesproken bij haar eigen, spirituele werk haar titel niet meer te gebruiken.