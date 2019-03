Leuk nieuws voor Martien en Erica uit 'Ik vertrek'

Leuk nieuws voor Martien en Erica, het populaire stel uit een van de eerste seizoenen van Ik vertrek. Ze komen terug op de buis!

De twee krijgen een eigen realityserie.

Uit de kast

Bijna 13 jaar geleden waren Martien en Erica voor het eerst te zien in Ik vertrek. Het stel besloot alles in Nederland achter laten om in Frankrijk een nieuw leven op te bouwen. De relatie liep stuk op de dag na hun 25-jarig huwelijksfeest en Martien kwam uit de kast.

Opnieuw getrouwd

Bijna 10 jaar later kwam het koppel erachter dat ze tóch niet zonder elkaar konden. Ze trouwden opnieuw. “Wij houden van elkaar en zijn tot het besef gekomen dat we toch nooit met een ander zullen trouwen”, legde Martien destijds uit. En nu komen ze met het leuke nieuws dat ze een eigen realityshow op SBS6 krijgen.

Grote verhuizing

Waar de realityserie over zal gaan? Nou, het stel vertrekt opnieuw naar Frankrijk om daar een bed & breakfast te runnen. “Nu kan het nog, later doen we het niet meer”, zegt Martien daarover. Alle avonturen die het stel tijdens de grote verhuizing gaan meemaken, worden gefilmd. Wanneer het programma wordt uitgezonden is nog niet bekend.

Bron: Shownieuws. Beeld: ANP