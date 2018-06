Martien en Erica uit 'Ik Vertrek' wonen tóch weer samen in één huis

Elke uitzending van ‘Ik Vertrek’ levert weer beelden op waar over na te praten valt, maar er zijn maar een paar stellen die iedereen jaren later nog kent. Erica en Martien zijn zo stel. En nu hebben ze ook nog eens groot nieuws.

Twaalf jaar geleden waren Erica en Martien voor het eerst te zien in ‘Ik Vertrek’. Het stel besloot toen alles in Nederland achter te laten om in Frankrijk een nieuw leven op te bouwen. Het waren deze keer niet de lekkende dakgoten of de stoffige kamers waar iedereen het over had, maar het ging vooral over de geaardheid van Martien. Want hoe kon zijn vrouw niet zien dat deze man homo is?

Huis gekocht

Twee jaar lang hielden de twee het vol in Frankrijk. Ze besloten weer terug naar Nederland te verhuizen. Maar niet samen. De dag na hun 25-jarig huwelijksfeest gingen ze uit elkaar en kwam Martien dan eindelijk echt uit de kast. Inmiddels zijn we tien jaar verder en hebben Martien en Erica wéér groot nieuws. De twee hebben namelijk net weer een huis samen gekocht. Waar ze ook sámen in gaan wonen. “Erica heeft beneden een eigen slaapkamer en badkamer en ik boven. Ook Maxime (hun oudste dochter) woont bij ons, met haar dochtertje Claire. Dat verwachtte je niet, hè”, vertelt Martien aan Superguide. Dat hadden we inderdaad niet verwacht.

“wat goed, wat is het lekker licht!” Beste uitzending #ikvertrek met Erica en Martien herhaald http://t.co/o8zyzS69NW pic.twitter.com/iU2kQcxmuo — Peter Schalk NL (@PeterSchalk) 2 augustus 2015

Bron: Superguide.nl. Beeld: AVROTROS.